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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić analizirao je radnu nedelju na izmaku.

Kao što se kuća poverava domaćinu koji je čuva i gradi, a porodica onome ko je voli i štiti, tako se i država poverava ljudima koji su spremni da za nju rade, da se za nju bore i da njene interese stave ispred sopstvenih.

Zato je rad za Srbiju mnogo više od dužnosti. Naredne dane provešću u razgovoru sa ljudima i proveravati kako napreduju radovi na projektima koji će Srbiju vinuti u sam vrh razvijenih zemalja.

Znam bolje nego iko da se Srbija ne meri samo granicama na karti, kilometrima puteva i brojem građevina, već snagom ljudi koji veruju u nju.

Zato verujem da nema veće obaveze, ni veće časti od toga da svaki dan radim za našu Srbiju, sa verom u ljude koji je nose na svojim plećima i sa uverenjem da nijedan napor nije uzaludan.

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