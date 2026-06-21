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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić analizirao je radnu nedelju na izmaku.

Kao što se kuća poverava domaćinu koji je čuva i gradi, a porodica onome ko je voli i štiti, tako se i država poverava ljudima koji su spremni da za nju rade, da se za nju bore i da njene interese stave ispred sopstvenih.

Zato je rad za Srbiju mnogo više od dužnosti. Naredne dane provešću u razgovoru sa ljudima i proveravati kako napreduju radovi na projektima koji će Srbiju vinuti u sam vrh razvijenih zemalja.

Znam bolje nego iko da se Srbija ne meri samo granicama na karti, kilometrima puteva i brojem građevina, već snagom ljudi koji veruju u nju.