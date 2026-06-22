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Veliki skup "Srbija, jedna porodica" biće održan u centru Beograda 27. juna.

U okviru ovog skupa građane očekuju neverovatni sadržaji - najveća srpska zastava, roboti, bogat dečiji program, nastupi poznatih zvezda i interaktivne zone.

Građani će imati priliku da iskažu svoje stavove i odrede prioritete na krajnje jedinstven način, i tako učestvuju u procesu odlučivanja.

Naime, ispred Skupštine biće postavljene glasačke kutije, a građanima će biti ponuđeno deset različitih tema koje se tiču razvoja Srbije.

Zadatak učesnika biće da izaberu pet najvažnijih tema, a zatim da ih ubave u posebno pripremljene glasačke kutije.

Cilj ovog dela programa je potpuno jasan - građani nisu samo posmatrači, već aktivni učesnici događaja i u svojim rukama drže budućnost svoje Srbije.

Bogat program za sve

Pored glasanja, građane očekuju brojni drugi zanimljivi sadržaji - dečiji i porodični program, tehnološke atrakcije i roboti, do koncerta i nastupa najvećih srpskih zvezda.

Skup "Srbija, jedna porodica" biće održan 27. juna u Beogradu, a organizatori pozivaju građane da dođu, obiđu sve sadržaje i učestvuju u programu koji je pripremljen za posetioce svih generacija.

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