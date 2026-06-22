BUDUĆNOST SRBIJE JE U NAŠIM RUKAMA - SVI SMO JEDNA PORODICA! 27. juna ispred Skupštine određivaćemo pet prioriteta, evo i kako
Veliki skup "Srbija, jedna porodica" biće održan u centru Beograda 27. juna.
U okviru ovog skupa građane očekuju neverovatni sadržaji - najveća srpska zastava, roboti, bogat dečiji program, nastupi poznatih zvezda i interaktivne zone.
Građani će imati priliku da iskažu svoje stavove i odrede prioritete na krajnje jedinstven način, i tako učestvuju u procesu odlučivanja.
Naime, ispred Skupštine biće postavljene glasačke kutije, a građanima će biti ponuđeno deset različitih tema koje se tiču razvoja Srbije.
Zadatak učesnika biće da izaberu pet najvažnijih tema, a zatim da ih ubave u posebno pripremljene glasačke kutije.
Cilj ovog dela programa je potpuno jasan - građani nisu samo posmatrači, već aktivni učesnici događaja i u svojim rukama drže budućnost svoje Srbije.
Bogat program za sve
Pored glasanja, građane očekuju brojni drugi zanimljivi sadržaji - dečiji i porodični program, tehnološke atrakcije i roboti, do koncerta i nastupa najvećih srpskih zvezda.
Skup "Srbija, jedna porodica" biće održan 27. juna u Beogradu, a organizatori pozivaju građane da dođu, obiđu sve sadržaje i učestvuju u programu koji je pripremljen za posetioce svih generacija.