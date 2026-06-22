Slušaj vest

Potpredsednica Stranke slobode i pravde Marinika Tepić gostovala je sinoć u emisiji ''Utisak nedelje'' kod voditeljke Olje Bećković, tokom koje je govorila o predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima, glasanju, kao i o ''mađarskom scenariju''.

- Takođe, morate da imate svest o tome da postoji značajan broj građana koji su prebitni, koji čak i da kažemo: ''Evo, ja (OPOZICIJA) sad neću da učestvujem u izborima, sad ćemo mi da podržimo studentsku listu'', oni neće da podrže studentsku listu i ostaće kod kuće - poručila je Tepić.

Ona je prilikom gostovanja spomenula i ''mađarski scenario'' koji blokaderi priželjkuju u Srbiji na izborima, ističući da situacija nije ni za poređenje, jer nemaju podršku i legitimitet koji je u Mađarskoj imao Peter Mađar.

- Bila je situacija sa Mađarskom, gde vi jeste imali političku partiju sa istaknutim liderom, najmanje dve godine, koji je, pritom, evroposlanik - Peter Mađar je evroposlanik od 2024. godine. Ima najsnažniju moguću podršku EPP-a, dakle, Ursule Fon der Lajen i najsnažnije, da kažem, opcije u Evropskom parlamentu. I nije uopšte uporediva situacija, uopšte neću da pričam o izbornom sistemu - naglasila je Tepić.