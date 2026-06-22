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Gostujući u emisiji "Redakcija" na Kurir televiziji, narodni poslanik Dane Stanojčić komentarisao je saopštenje Višeg javnog tužilaštva u Beogradu da su tokom istrage o smrti devojke na Filozofskom fakultetu pronađeni zapisnici sa plenuma koji, prema navodima Tužilaštva, ukazuju da je priča o navodnoj upotrebi "zvučnog topa" na protestu 15. marta bila unapred planirana.

Stanojčić je ocenio da novi dokazi potvrđuju da je cilj bio destabilizacija Srbije i pokušaj, kako je rekao, sprovođenja "obojene revolucije".

- Očigledno je da je taj scenario, od Majdana u Ukrajini pa nadalje, vrlo sličan. Videli smo ga u Libiji, Siriji, Makedoniji, a sada je, po svemu sudeći, Srbija došla na red. Posle 15. marta predsednik Republike, ministar policije i svi nadležni tvrdili su da država nije upotrebila zvučni top, a sada, prema ovim dokazima, vidimo da se još dva meseca ranije na plenumu pripremalo kako će se reagovati na navodnu upotrebu tog sredstva. To je najeklatantniji primer pokušaja da se tragedija u Novom Sadu zloupotrebi radi sprovođenja onoga što se kolokvijalno naziva obojenom revolucijom, odnosno puzajućim državnim udarom - rekao je Stanojčić.

"Hoće da dođu na vlast mimo izbora"

Prema njegovim rečima, cilj je bio da se, kako tvrdi, bez izbora i bez volje građana promeni vlast.

- Određene strukture, uz podršku iz okruženja, žele da dođu na vlast mimo izbora. Najveća prepreka na tom putu je predsednik Republike, zbog svog autoriteta, legitimiteta i rezultata koje postiže. Zato je, po mom mišljenju, cilj bio da se od njega napravi krvolok prema kome je sve dozvoljeno i da se izazove krvoproliće na ulicama. Posebno je zanimljivo što se u objavljenim dokazima pominje očekivanje reakcije Brisela, što pokazuje da se unapred računalo na određeni međunarodni odgovor - naveo je on.

Stanojčić je podsetio i na, kako je rekao, ranije slučajeve širenja dezinformacija.

- Moram da podsetim javnost na slučaj, odnosno plasiranu laž da je policija u Valjevu ubila šesnaestogodišnjeg dečaka. Takva monstruozna laž, po mom mišljenju, nije viđena decenijama. Zbog toga očekujemo da Tužilaštvo i nadležne institucije ovaj postupak dovedu do kraja. Istina je nepobediva i verujem da će se tek otkriti šta se sve pripremalo iza tih plenumskih zapisnika i zašto je srpska omladina gurana u prve redove protiv države i legitimno izabranih institucija - istakao je narodni poslanik.

Foto: Kurir Televizija

Govoreći o motivima, ocenio je da pojedinim centrima moći ne odgovara politika Srbije.

- Srbija koja napreduje, vodi samostalnu spoljnu politiku, sarađuje i sa Istokom i sa Zapadom i insistira na vojnoj neutralnosti nekome očigledno smeta. Tu su i pitanja Kosova i Metohije, Republike Srpske i položaja srpskog naroda u regionu. Sve to, po mom mišljenju, čini širu sliku zbog koje je Srbija izložena pritiscima - rekao je Stanojčić.

Na meti omladina

Posebno je naglasio da su, kako tvrdi, meta manipulacije mladi ljudi.

- Najgore je što se zloupotrebljavaju decu rođenu posle 2000. godine. Oni nisu prošli kroz sankcije, ratove i krize i mnogo ih je lakše obmanuti. Ne znaju šta znači kada svakodnevno menjate kurs dinara, kada nema goriva ili grejanja, zbog čega su podložniji manipulacijama i plasiranju neistina - rekao je.

U nastavku gostovanja Stanojčić je ocenio da su organizatori protesta, kako tvrdi, pogrešno procenili raspoloženje građana.

- Mislim da su planeri svega ovoga ozbiljno potcenili srpski narod i Srbiju. Srbi su državotvoran narod i onog trenutka kada je, po mom mišljenju, napadnuta država, pokazalo se pravo lice organizatora. Posle skoro dve godine ovo više nema veze sa tragedijom u Novom Sadu, već sa pokušajem da se izazove haos, bez ikakvog programa ili odgovora na ključna pitanja za građane - rekao je on.

Foto: Kurir teleivizija

Dodao je da smatra da je zahvaljujući, kako je naveo, uzdržanosti državnog rukovodstva izbegnuta eskalacija nasilja.

- Uprkos linču, napadima na ljude i njihove kuće, zahvaljujući mudrosti državnog rukovodstva i strpljenju institucija, niko nije stradao. Istovremeno, nismo videli odgovornost organizatora blokada, ali ni dela univerziteta, fakulteta i drugih institucija koje su, po mom mišljenju, bile uključene u sve ovo - naveo je.

Stanojčić je podsetio i na događaje iz avgusta 2023. godine u Novom Sadu.

- Tada je, po mom mišljenju, pokušano ubistvo predsednika Srpske napredne stranke Miloša Vučevića i njegovih saradnika, kada su pokušali da ih zapale. I danas se u pojedinim medijima to predstavlja kao običan incident. Smatram da ni to nije slučajno, već deo šire slike čiji je cilj destabilizacija Srbije i njene suverene vlasti - zaključio je Dane Stanojčić.

04:26 Dane Stanojčić o aferi "zvučni top: "Od tužilaštva očekujem da otkrije zašto je srpska mladost gurana u borbu protiv legitimne vlasti" Izvor: Kurir televizija

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