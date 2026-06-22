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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas, govoreći o velikom skupu 27. juna u Beogradu, da je za njega najvažnije šta će biti izrečeno kao plan za budućnost, šta je program i šta mora da se uradi u našoj zemlji.

- Siniša i Ana vole da daju te detalje novinarima, o najvećoj zastavi i robotima, ali za mene je najvažnije pitanje plan za budućnost, program, šta mora da se uradi u našoj zemlji - poručio je Vučić posle otvaranja XXI Svetskog kongresa ekonomista Međunarodne ekonomske asocijacije.

- Ja se pripremam za to, radimo teško i naporno, pred ljude ćemo izneti nešto 27, nešto 28. a nešto 29, to su dani kada ćemo mnogo toga da predočimo za budućnost. Mislim da će to ljudi razumeti, da vide gde je njihovo mesto u ovoj zemlji i da ih to najviše zanima - rekao je on.

Istakao je da će građani videti mnogo toga zanimljivog u subotu.

- I nećemo dugo da držimo skup, biće jedan ili dva, tri govornika maksimalno. Kratko će da traje sam skup, ali biće važne poruke. A za nas su važne poruke i ljudi koji dođu, imaće glasačke kutije gde će moći da se izraze šta su najveći problemi, ali i da dopišu šta oni vide kao najveće probleme ako ih ne vide u tih 10 ili 15 tačaka. Dakle, svako će imati taj deo i olovku gde može da zapiše, šta je ono najvažnije da rešimo da bi Srbija mogla da ide što brže napred - rekao je on.

Predsednik se osvrnuo i na tehničke aspekte skupa - kako kaže taj dan će biti jedan od najtoplijih ove godine.

- Obezbedićemo desetine hiljada boca sa vodom, cisterne, pozivam ljude da dođu. Imaćemo stolice za najstarije, da mogu da odmore, ali postaraćemo se da bude organizovana i lekarska pomoć. To su tehnički detalji, i kada to rešimo, najvažnija je poruka, kako idemo u budućnost, a u budućnost moramo ići svi zajedno, ujedinjeni, a ne podeljeni onako kako su pokušavali da nas podele. To je ono protiv čega se borimo i što moramo da pobedimo - kazao je predsednik.

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