VUČIĆ OSUDIO NAPAD NA AUTOMOBIL SINA DINKA GRUHONJIĆA "Očekujem od nadležnih organa da nađu počinioce! Srbija mora biti sigurna za sve ljude"
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas u Beogradu svečanom otvaranju XXI Svetskog kongresa ekonomista Međunarodne ekonomske asocijacije i tom prilikom se obratio građanima Srbije.
Odgovarajući na pitanja novinara, predsednik je prokomentarisao i osudio napad na automobil sina novinara i profesora Univerziteta u Novom Sadu Dinka Gruhonjića.
- Svakako to osuđujem i zahtevam od nadležnih organa da hitno nađu počinioce. Srbija mora biti sigurna za sve ljude. Mogu da mislim sve najgore o idejama Dinka Gruhonjića, ali to ne znači da bilo ko ima pravo da se sa njim i njegovom porodicom tako obračunava. A što se tiče njegovih pretnji, to što je Gruhonjić nama pretio nasiljem, nikoga na svetu ne opravdava da nad njime čini nasilje. Ja znam da je bes prešao na drugu stranu - izjavio je Vučić.
Automobil sina Dinka Gruhonjića preksinoć su u novosadskom naselju Liman, prema rečima svedoka, teško su oštetila trojica mlađih muškaraca sa fantomkama.
Kurir Politika