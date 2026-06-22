- Svakako to osuđujem i zahtevam od nadležnih organa da hitno nađu počinioce. Srbija mora biti sigurna za sve ljude. Mogu da mislim sve najgore o idejama Dinka Gruhonjića, ali to ne znači da bilo ko ima pravo da se sa njim i njegovom porodicom tako obračunava. A što se tiče njegovih pretnji, to što je Gruhonjić nama pretio nasiljem, nikoga na svetu ne opravdava da nad njime čini nasilje. Ja znam da je bes prešao na drugu stranu - izjavio je Vučić.