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Potpredsednica Stranke slobode i pravde Marinika Tepić, gostujući u emisiji "Utisak nedelje" kod voditeljke Olje Bećković, ponovo je otvorila pitanje izbornih procena i navodnih istraživanja javnog mnjenja, pozivajući se na agenciju "Sprint Insight", iako je upravo oko tog imena prethodno izbio ozbiljan skandal zbog falsifikovanih objava koje su kružile društvenim mrežama.

Tepićeva je, govoreći o izbornoj matematici, apatiji birača i odnosima unutar opozicionog bloka, navela da ankete pokazuju pad u dvocifrenim procentima, a potom se pozvala i na "Sprint Insight".

- Ono što je bio problem, to je u onom prvom talasu apatije koja je apsolutno zavladala, i to govore te ankete, ti istraživači... Ide do dvocifrenih u padu, pre projekcijama sada i iznad dvocifrenog broja - rekla je Tepićeva.

Ona je, zatim, dodala da postoji čak i agencija za istraživanje "Sprint Insight", za koju je navela da je najpopularnija i u studentskom pokretu i u ovim medijima, tvrdeći da je ta agencija pokazala da studentska lista i proevropska lista u zbiru imaju više glasova.

- Ali, vi imate čak i agenciju za istraživanje ’Sprint Insight’, koja je, koliko ja znam, najpopularnija, da kažem, i u studentskom pokretu i u ovim medijima, koja je takođe pokazala da studentska lista zajedno sa proevropskom listom imaju u zbiru više - rekla je Marinika Tepić.

Skandal je, međutim, u tome što su se upravo oko navodnih istraživanja pod imenom "Sprint Insight" ranije oglasili Europe Elects i sama agencija, upozoravajući da su društvenim mrežama kružile falsifikovane objave sa njihovim logom, dizajnom i vodenim žigom. Europe Elects je saopštio da njihov tim takvu objavu nikada nije napravio, dok je "Sprint Insight" potvrdio da sporna anketa ne postoji.

Prema navodima Europe Elects, sporne objave sadržale su falsifikovane vizuale i navodne podatke, kako bi se javnost dovela u zabludu o istraživanjima javnog mnjenja u Srbiji. U saopštenju koje su preneli i domaći mediji navedeno je da "Sprint Insight" nije sproveo nikakvo istraživanje javnog mnjenja u Srbiji u periodu od 15. decembra do 15. januara, kao i da prikazani brojevi ne odgovaraju stvarnom istraživačkom procesu, metodologiji ili bazi podataka te agencije.

U istom gostovanju, Tepićeva je nastavila da izvodi zaključke o raspodeli mandata, tvrdeći da bi glasovi lista koje ostanu ispod cenzusa, po D’Ontovom sistemu, mogli da idu u korist onoga ko osvoji najviše glasova.

- Na kraju, evo i ovo ću iskoristiti da kažem. Ako se tvrdi da studentska lista ima više nego čak i Srpska napredna stranka, to ste i vi rekli. Ja ne znam onda čemu bojazan da čak i oni koji ostanu ispod cenzusa neće doprineti da studentska lista ima još više mandata, jer po D’Ontu ono što ostane ispod cenzusa najvećim delom ide opciji koja je dobila najveći broj glasova - rekla je Tepićeva.

Nakon ovoga, nastao je opšti haos i na društvenim mrežama.

- Blaga sam sa ovim SKANDAL! Marinika se pozvala na lažna istraživanja koja je sama izbacila sa svog fake naloga, zbog koga se oglasila i organizacija Europe Elects i oštro je demantova. Ne, ne, ovo je skandalčina - navela je jedna korisnici društvene mreže Iks.