- Imajući u vidu da je Socijalistička partija Srbije oduvek bila državotvorna i politički odgovorna stranka, mi prihvatamo poziv koji je uputio predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, pozvavši sve partije iz vladajuće koalicije da, kao gosti, učestvuju na mitingu 27. juna u Beogradu. U tom smislu, pozivamo sve naše članove, simpatizere i birače da se odazovu tom pozivu i učestvuju na mitingu u Beogradu i time damo svoj doprinos odbrani nacionalnih i državnih interesa - naveo je Dačić na Instagramu.