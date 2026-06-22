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Predsednik Socijalističke partije Srbije (SPS) i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić saopštio je danas da ta stranka prihvata poziv predsednika Srbije Aleksandra Vučića za učešće na predstojećem mitingu u Beogradu, zakazanom za 27. jun.

- Imajući u vidu da je Socijalistička partija Srbije oduvek bila državotvorna i politički odgovorna stranka, mi prihvatamo poziv koji je uputio predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, pozvavši sve partije iz vladajuće koalicije da, kao gosti, učestvuju na mitingu 27. juna u Beogradu. U tom smislu, pozivamo sve naše članove, simpatizere i birače da se odazovu tom pozivu i učestvuju na mitingu u Beogradu i time damo svoj doprinos odbrani nacionalnih i državnih interesa - naveo je Dačić na Instagramu.

Kurir Politika

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