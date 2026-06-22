Vlast je negirala da je zvučni top iskorišćen na protestu 15. marta 2025, ali je otkriveno da policija poseduje zvučne topove pod nazivom LRAD 450XL, za koje je prvo tvrdila da ih uopšte ne poseduje, pa da ih ima ali da stoje u magacinima, da bi na kraju Danas otkrio da su uređaji ipak montirani na policijskim vozilima, kao i da su ta vozila bila na ulicama Beograda tog dana.

Nakon incidenta tokom minuta tišine 15. marta 2025. veliki broj građana javljao se lekarima, prijavljujući slične simptome - vrtoglavicu, glavobolju, mučninu i zujanje u ušima.

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