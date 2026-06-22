ALEKSIĆ 7 GODINA OD POČETKA AFERE "JOVANJICA" TVRDI: 'Vladimir Gajić mi je rekao da ima informaciju da je Koluvija zvao Andreja Vučića'
Lider Narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić gostovao je na blokaderskoj N1 i tom prilikom govorio o aferi"Jovanjica" i ustvrdio da mu je aktuelni predsednik Narodne stranke, advokat Vladimir Gajić "rekao informaciju iz BIA da je optuženi Predrag Koluvija zvao Andreja Vučića" kada je zaustavljen.
- Informaciju da je Koluvija zvao Andreja Vučića, ja sam to rekao. To nije rekao N1, ni Nova S… Tu informaciju mi je dao Vladimir Gajić, tada, u to vreme mi je Vladimir Gajić rekao da ima informaciju iz BIA da je utvrđeno da je Koluvija zvao Andreja Vučića kada je zaustavljen, da je 100% proverena informacija… Ja to prvi put sada javno govorim, ćutao sam dosad. Ja sam za to dobio tužbu Andreja Vučića i celu priču Jovanjice žele da predstave da se to nije desilo - rekao je Aleksić.
Na pitanje zašto sada u javnosti iznosi informaciju, Aleksić kaže:
- Sada sam iniciran slušajući predsednika Vučića kako laže i obmanjuje građane i kaže 'oni su lagali za Jovanjicu'". "Ništa u ovoj državi se ne dešava bez odobrenja Aleksandra Vučića".
Advokat i lider Narodne stranke još se nije oglasio o ovim tvrdnjama Miroslava Aleksića.
Kurir Politika
Lider Narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić kaže da su novi navodi Višeg javnog tužilaštva o zvučnom topu - manipulacija javnosti i ulazak u "novu vrstu političke kampanje". “Aleksandar Vučić pokušava da stvori princip - tukao sam vas, a sada su da vas uhapsim zato što sam vas tukao", navodi Aleksić. Govoreći o slučaju "Jovanjica", Aleksić je rekao da mu je aktuelni predsednik Narodne stranke "Vladimir Gajić rekao informaciju iz BIA da je optuženi Predrag Koluvija zvao Andreja Vučića" kada je zaustavljen.
Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je novu istragu o navodnoj upotrebi „zvučnog topa" na protestu 15. marta 2025. Zatraženo je od policije da pregleda dokumentaciju fakultetskih plenuma u kojima se pominje simulacija takve upotrebe, kao i da sasluša sve osobe koje su javno tvrdile da je uređaj korišćen - kako bi se utvrdilo na čemu temelje te tvrdnje. Javni servis je imao i specijalnu emisiju o zvučnom topu, za koju opoziciona javnost tvrdi da je propagandnog karaktera.
Ova akcija tužilaštva dolazi više od godinu dana od protesta 15. marta kada je zvučni top, prema svedočanstvima civilnog društva i građana, bio upotrebljen nad mirnim demonstrantima.
Aleksić tvrdi da je ovo ulaz u novu političku kampanju pred izbore.
"Jasno je da je ovo ulazak u novu vrstu političke kampanje, samo što je bolesnija od bilo koje ranije… Ovako ljudima vređati inteligenciju, nije zapamćeno nikada. Oni ne samo da koriste RTS, kao javni servis, za svoje manipulacije nego koriste i tužilaštvo, policiju. Mi smo zarobljena država... Ranije je to bilo prikrivenije. Nije dolazio zamenik višeg javnog tužioca da govori u RTS specijalci na taj način, kao što to radi sada. Sada je ulog veći. Oni sad hoće da okrive studente, građane, opoziciju da su sami to inscenirali", smatra on.
Kaže i da je poslanica NPS Snežana Rakić bila na licu mesta kada se desio zvučni top i da je tri dana imala tegobe.
Aleksić kaže i da se u javnosti ne postavlja pitanje kako su i kada takvi uređaji uopšte nabavljeni, jer, dodaje, nisu zakoniti.
"Niko ne postavlja pitanje ko je odgovaran za nabavku svih tih zvučnih uređaja. Ja sam dobio serijske brojeve svih tih zvučnih uređaja koji postoje u Srbiji. 2021. su nabavljeni, dok je Vulin bio ministar policije. Je l to tužilaštvo pokrenulo postupak protiv njega, jer je nešto nabavio nezakonito? Toga u zakonu nema kao sredstvo prinude", kazao je on.
Vlast je negirala da je zvučni top iskorišćen na protestu 15. marta 2025, ali je otkriveno da policija poseduje zvučne topove pod nazivom LRAD 450XL, za koje je prvo tvrdila da ih uopšte ne poseduje, pa da ih ima ali da stoje u magacinima, da bi na kraju Danas otkrio da su uređaji ipak montirani na policijskim vozilima, kao i da su ta vozila bila na ulicama Beograda tog dana.
Nakon incidenta tokom minuta tišine 15. marta 2025. veliki broj građana javljao se lekarima, prijavljujući slične simptome - vrtoglavicu, glavobolju, mučninu i zujanje u ušima.
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Kaže da VJT u Beogradu "služi kao toljaga i produžena ruka za kampanju režima protiv slobodnih građana i pobunjenog društva".
“Aleksandar Vučić pokušava da stvori princip - tukao sam vas, a sada su da vas uhapsim zato što sam vas tukao. To je princip i za zvučni top. Pucao sam u vas, ali ću sada da vas proganjam i da vas osudim", istakao je sagovornik N1.
Kaže da svako treba da radi svoj posao i da ni ulica nije dala razultate i da Vučić nije nateran da raspiše izbore. Ističe da je potreban zajednički front na izborima da bi se oslobodila Srbija.
"Vladimir Gajić mi rekao informaciju iz BIA da je Koluvija zvao Andreja Vučića"
Aleksić je u emisiji "Iza vesti" komentarisao i slučaj Jovanjica i izneo u javnosti informacije koje dosad nije.