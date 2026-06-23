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Napadi, pretnje, incidenti i haos jedino je što su građani Srbije videli od blokadera, a ujedno samo to i imaju da ponude, u nedostatku političke vizije. U nekoliko primera prikazano je nasilje blokadera koje se više od godinu i po dana sprovodi nad građanima Srbije.

Napad na novinara

Neki od poslednjih primera su jezive scene koje su se mogle videti na skupu u organizaciji blokadera u Frankfurtu, kada je novinar Zoran Vicelarević, nakon postavljenog jednostavnog pitanja, dobio udarce u glavu, nakon čega je bio i udaljen sa tribine.

Kako se može videti na snimku u nastavku teksta, čovek koji je bio u publici iskoristio je svoje pravo i učesnicima skupa postavio jasno pitanje: Gde vam je program?

Ovo jednostavno, ali očigledno veoma bolno pitanje po blokadere, izazvalo je užasnu reakciju: prvo mu je oduzeta reč, onda su iz publike počeli da mu dobacuju "napolje, napolje", da bi nasilje i brutalne scene dostigle vrhunac u sledećim sekundama, kada su ga nasilno udaljili iz sale.

Dok su izbacivali, vukli su ga za ruku, čupali za kosu i mučki izgurali.

Nasilje na beogradskim ulicama

Protest blokadera u centru Beograda koji je održan 23. maja prerastao je u potpuni haos nakon serije incidenata, napada na policiju i nasilja koje je trajalo satima na više lokacija u gradu.

Na snimcima sa lica mesta vide se agresivne grupe demonstranata koje gađaju policijski kordon kamenicama, flašama i drugim predmetima, dok pojedini blokaderi lome ulicu i razvaljuju delove kolovoza kako bi došli do novih kamenica za napade.

Umesto mirnog skupa, bili smo svedoci stravičnih scena u kojima blokaderi bez milosti uništavaju javnu imovinu i nasrću na organe reda, pretvarajući centar grada u pravo ratište.

Pretnje blokaderke Ljiljane Bralović

Podsetimo se i uznemirujućih pretnji koje je 18. januara izrekla blokaderka Ljiljana Bralović, a upućene su svima koji se ne slažu sa njihovom politikom zaustavljanja Srbije.

- Ima bre da ih jašemo i da ih šutiramo. U katran da ih valjamo i u perje. Sve su zaslužili. Nisu oni zaslužili da kao ljudi robijaju, jer robija je za ljude - rekla je ona, a ove reči nesumnjivo predstavljaju odraz blokaderske politike nasilja koju kontinuirano sprovode više od godinu dana.

Pucnjava i ubadanje

Krajem novembra, u centru Beograda blokader D. P. student Fakulteta primenjenih umetnosti koji ima svoju firmu za filmsku produkciju, izbo je čoveka u takozvanom "Ćacilendu".

Ovaj blokader pokušao je nakon hapšenja da slaže da nije ništa skrivio, ali je promenio ploču kada su mu pripadnici organa bezbednosti rekli da je napad snimljen.

Na snimku na društvenim mrežama se čuje kako jedan policajac govori D. P. da "džaba sve poriče", dok on sedi na betonu s rukama vezanim lisicama i unezvereno gleda oko sebe.

Ovaj incident neodoljivo podseća na onaj iz oktobra kada je drugi blokader, V. A., uhapšen je nakon što je pucao u nevinog čoveka, a potom i zapalio šator ispred Narodne skupštine kada je bacio šaku metaka u vatru.

Na snimku koji je tokom vanrednog obraćanja pokazao predsednik Aleksandar Vučić, blokader priznaje da ga "nervira zauzimanje centra grada".

- Benzinom sam zapalio šator, sipao sam ga u Francuskoj ulici. Hteo sam da me ubijete, jer više ne mogu da živim - čuje se kako blokader izgovara na snimku.

01:44 Blokader ranio nevinog čoveka ispred Skupštine Izvor: Kurir

Svi ovi incidenti svedoče da blokaderi građanima Srbije imaju da ponude samo nasilje. Bez ikakvog političkog programa, spremni su da fizički napadnu svakoga ko ne misli kao oni, zbog čega se i postavlja pitanje - ko bi hteo da nam ovakvi vode sutra zemlju?