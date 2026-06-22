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Kako nezvanično saznajemo, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici policije obavljaju pretres stana i kancelarije Aleksandra Radića, vojnog analitičara koji je 15. marta 2025. godine jedan od prvih koji su lažno optužili državu za upotrebu zvučnog topa prema građanima okupljenim na kraju protesta ranije istog dana.

Sa Radićem će takođe po naredbi tužilaštva, kako saznajemo, biti obavljen razgovor u policiji na sve okolnosti njegovih izjava i spinova koje je širio počev od 15. marta prošle godine u vezi korišćenja zvučnog topa.

Sumnja se da je on, po prethodnom dogovoru, započeo sa širenjem lažnih informacija o navodnoj upotrebi zvučnog topa sa ciljem stvaranja panike i ubeđivanja građana da su bili izloženi dejstvu "zvučnog topa".

Podsetimo svi državni organi su izričito negirali upotrebu zvučnog topa ili bilo kakvog drugog sličnog sredstva.

Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je u petak da je došlo je do dokaza kako je čitava ta akcija sprovedena planski i organizovano kako bi bila iskorišćena za napad na državu i njene organe uz ulično simuliranje upotrebe zvučnog topa i medijske spinove u kojima je pored ostalih učestvovao upravo Radić.

Tužilac Miodrag Marković je najavio procesuiranje četiri grupe lica, među kojima su organizatori i realizatori ulične akcije, te oni koji su pružali medijsku podršku širenjem lažnih izjava i vesti, kao i organizatori naknadnih lekarskih pregleda građana koji su navodno osetili "posledice" zvučnog topa, iako su celog dana 15. marta 2025. godine na ulicama glavnog grada duvali u pištaljke, urlali, skandirali, vrištali...