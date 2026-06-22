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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsednikom Islamske Republike Iran Masudom Pezeškijanom.

- Dobar i otvoren razgovor sa predsednikom Pezeškijanom tokom kojeg sam istakao da Srbija pozdravlja prekid oružanih dejstava i hrabre političke odluke koje vode smirivanju tenzija, dijalogu i trajnom miru, kao i nastavku razgovora i saradnje.

Naglasio sam i značaj obnove pogođenih područja i povratka ekonomskog razvoja u središte političkih i društvenih prioriteta, jer su upravo stabilnost, ekonomski napredak i međusobno povezivanje država najčvršći temelji mira, kako za Bliski istok, tako i za širu međunarodnu zajednicu.

Srbija će nastaviti da podržava svaki odgovoran napor ka pravednijem, bezbednijem i mirnijem svetu, uverena da se trajna rešenja grade dijalogom, uzajamnim uvažavanjem i kompromisom.

Razmenili smo mišljenja i o drugim aktuelnim regionalnim i globalnim temama, kao i o značaju očuvanja mira, stabilnosti i međunarodne bezbednosti u vremenu velikih geopolitičkih izazova - naveo je predsednik.

Kurir.rs

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