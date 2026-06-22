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Predsednik Srpske napredne stranke i savetnik Predsednika Republike Miloš Vučević sastao se danas sa grupom mladih ljudi koji su se učlanili u SNS i istakao da je ta stranka velika porodica u kojoj ima mesta za sve koji žele jaku, uspešnu i slobodarsku Srbiju.

- Danas sam u sedištu Srpske napredne stranke imao priliku da pozdravim grupu mladih ljudi koji su odlučili da nam se pridruže.

Posebno me raduje kada vidim da mladi prepoznaju vrednosti za koje se borimo – ljubav prema Srbiji, odgovornost, rad i veru u budućnost naše zemlje.

Vučević sa mladim članovima SNS-a Foto: Kurir

Mi smo jedna velika porodica u kojoj ima mesta za sve koji žele jaku, uspešnu i slobodarsku Srbiju. Nastavićemo da se borimo za bolji život naših građana i za budućnost generacija koje dolaze.

Pozivam sve ljude koji veruju u pristojnu, normalnu i uspešnu Srbiju da nam se pridruže 27. juna u Beogradu, ispred Doma Narodne skupštine.

Vidimo se da zajedno pokažemo snagu jedinstva i ljubavi prema Srbiji - naveo je Vučević. 

Kurir.rs

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