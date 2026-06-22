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Živimo u svetu u kome pada u vodu sve što je oblikovalo svetsku ekonomiju, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u najnovijoj objavi na Instagramu.

Naime, predsednik je na Instagram profilu "avucic" objavio snimak sa obraćanja na svečanom otvaranju XXI Svetskog kongresa ekonomista Međunarodne ekonomske asocijacije. Deo njegovog govora pročitajte ispod:

"Možda je najveća greška koju možemo da napravimo to da poverujemo da se globalizacija završava.

Ona se ne završava – ona se preoblikuje.

U svetu koji se brzo menja i postaje sve fragmentisaniji i izazovniji, neke zemlje veruju da je odgovor u povlačenju iza političkih, ekonomskih ili tehnoloških zidova.

Srbija je izabrala drugačiji put.

Kada me ljudi pitaju kako je Srbija uspela da u poslednjih 12 godina pretekne svoje susede u mnogim, gotovo svim parametrima, moj odgovor je uvek isti: zato što smo ostali otvoreni i želeli da privučemo sve, bez podizanja velikih prepreka.", rekao je Vučić.

Kurir.rs

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