VUČIĆ O NASILJU BLOKADERA U NOVOM SADU I VALJEVU: Malo su zapalili zgradu i umalo da ubiju ljude, ali to "nema veze", pobedićemo argumentima
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom vanrednog uključenja na Informer TV podsetio da je novinarka blokaderskih medija prenela da se ništa posebno ne dešava kada su palili prostorije SNS u Novom Sadu i kada su ljudi unutra umalo nastradali.
- Tako i u Valjevu. Ništa strašno, malo su zapalili zgradu i umalo da ubiju ljude, ali to nema veze... Pobedićemo argumentima - kaže on.
Na konstataciju glavnog urednika Dragana J. Vučićevića da su blokaderi poručili kako on (predsednik) nema pravo da se meša u rad Univerziteta i navodno krši svoja ovlašćenja, lider naše zemlje je istakao kako zakone u Srbiji donose narodni poslanici.
- Molio bih one koji su za to glasali da malo nauče kako demokratija funkcioniše. Ja razmišljam o budućnosti i našoj mladosti i šta možemo da uradimo za njih. Oni danas imaju mnogo veće plate, svi ti profesori, i jako lepo žive.