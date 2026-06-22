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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom vanrednog uključenja na Informer TV podsetio da je novinarka blokaderskih medija prenela da se ništa posebno ne dešava kada su palili prostorije SNS u Novom Sadu i kada su ljudi unutra umalo nastradali.

- Tako i u Valjevu. Ništa strašno, malo su zapalili zgradu i umalo da ubiju ljude, ali to nema veze... Pobedićemo argumentima - kaže on.

Na konstataciju glavnog urednika Dragana J. Vučićevića da su blokaderi poručili kako on (predsednik) nema pravo da se meša u rad Univerziteta i navodno krši svoja ovlašćenja, lider naše zemlje je istakao kako zakone u Srbiji donose narodni poslanici.