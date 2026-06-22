Slušaj vest

Na zahtev Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu doneo je naredbu za pretres stanova A.R. koje pretrese su danas obavili pripadnici MUP-a u okviru predistražnog postupka koji se vodi pred ovim tužilaštvom zbog postojanja osnova sumnje na izvršenje krivičnog dela Pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja ili nekog drugog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti.

Sa A.R. će biti obavljen i informativni razgovor zbog njegovih spornih izjava u javnosti počev od 15. marta 2025. godine u vezi sa upotrebom "zvučnog topa" od strane državnih organa prema građanima okupljenim na kraju protesta ranije istog dana.

Više javno tužilaštvo u Beogradu ističe da njegovo postupanje nema nikakve veze sa urednikom novinske agencije Beta V.K. koji se zatekao na licu mesta prilikom pretresa jednog od stanova A.R.

Obzirom da je tom prilikom V.K. kod sebe čuvao mobilini telefon koji pripada A.R, odbijajući da ga preda policijskim službenicima, isti su mu uručili poziv da se javi u službene prostorije UKP-a radi obavljanja informativnog razgovora.