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Prema saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu da su tokom istrage pronađeni dokazi koji, kako navodi Tužilaštvo, ukazuju da je akcija u vezi sa navodnim korišćenjem "zvučnog topa" bila planski organizovana, u emisiji "Usijanje" na Kurir televiziji o ovoj temi govorili su politički filozof Dragoljub Kojčić, politički analitičar Srbislav Filipović i predstavnik Centra za nacionalnu politiku Ljubomir Đurić.

Kojčić je ocenio da je slučaj "zvučnog topa" primer, kako je rekao, "masne laži" sa ozbiljnim političkim posledicama, povlačeći paralelu sa događajima iz novije istorije.

- Mi smo imali slučaj navodnog trovanja albanskih đaka, koji je bio insceniran kao performans. Kada bi dolazile televizijske ekipe, deca su ležala po krevetima i učionicama, a kada bi reporteri otišli, izlazila su napolje i normalno se igrala. To nije bilo važno zbog same predstave, već zbog posledica koje je proizvela. Takve laži postale su uvertira za jačanje mržnje prema Srbima i kasnije događaje na Kosovu - rekao je Kojčić.

"Oni koji su konstruisali priču o zvučnom topu hteli su da kompromituju srpsku vlast"

On je potom uporedio taj slučaj sa događajima u Račku.

- Slično je bilo i sa Račkom. Po nalogu Vilijama Vokera, pripadnici UČK koji su poginuli u sukobima sa srpskim snagama predstavljeni su kao civili. Ta laž bila je uvod u agresiju na Srbiju 1999. godine. Zato govorim da su posledice laži mnogo važnije od same laži - naveo je Kojčić.

Dragoljub Kojčić Foto: Kurir Televizija

Govoreći o navodima Tužilaštva, ocenio je da je cilj priče o "zvučnom topu" bio kompromitovanje Srbije i državnog vrha.

- Oni koji su konstruisali priču o zvučnom topu hteli su da kompromituju srpsku vlast, izazovu revolt međunarodne zajednice i pomognu protestima posle pada nadstrešnice kako bi se smenila vlast i Srbija pretvorila u marionetsku državu. Ako se pokaže da je sve pripremano unapred, onda bi i međunarodne institucije morale da osude takvu, kako ja kažem, gebelsovsku laž - rekao je Kojčić.

Politički analitičar Srbislav Filipović smatra da sada ključnu ulogu imaju institucije i da odgovorni moraju biti procesuirani ukoliko se navodi iz istrage potvrde.

- Ako su pronađeni zapisnici sa imenima ljudi koji su organizovali i realizovali čitavu akciju, oni moraju biti procesuirani. Ukoliko ne bude odgovornosti, sve analize, emisije i rasprave izgubiće smisao, a to će biti vetar u leđa svima koji bi nešto slično pokušali ponovo - rekao je Filipović.

"Moraju da odgovaraju"

On je ocenio da je Srbija u prethodnom periodu pokazala slabosti u funkcionisanju institucija.

- Ljudi moraju da vide da institucije rade svoj posao. Ko god da je kršio zakon, bez obzira na političku pripadnost, mora da odgovara. Samo tako građani mogu da povrate poverenje u državu i pravosuđe - naveo je Filipović.

Srbislav Filipović Foto: Kurir Televizija

Dodao je da očekuje da istraga bude sprovedena do kraja i da će, kako je rekao, biti procesuirane sve grupe koje Tužilaštvo pominje.

- Potrebno je vreme da se prikupe svi dokazi i sprovedu postupci, ali je važno da javnost vidi da institucije rade. Očekujem da odgovaraju svi koji su učestvovali u planiranju, organizaciji, medijskoj promociji i realizaciji cele priče oko navodnog zvučnog topa - rekao je Filipović.

Predstavnik Centra za nacionalnu politiku Ljubomir Đurić ukazao je da je najveći problem duboko nepoverenje građana u institucije.

- Kada nema poverenja u tužilaštvo i sudove, svaka nova informacija biće prihvaćena ili odbačena isključivo na osnovu toga u šta ljudi već veruju. Zato danas imamo dve potpuno različite verzije istog događaja koje paralelno postoje u javnosti - rekao je Đurić.

On smatra da je istraga trebalo da bude pokrenuta odmah nakon događaja.

- Logično pitanje je zašto istraga nije pokrenuta već 15. ili 16. marta. Tada nije bilo potrebno imati sve odgovore, ali je bilo važno da institucije odmah reaguju i preuzmu inicijativu. Kada to izostane, prostor popunjavaju medijske interpretacije i političke ocene - naveo je Đurić.

Ljubomir Đurić Foto: Kurir Televizija

Prema njegovim rečima, jedino transparentan rad pravosuđa može vratiti poverenje građana.

- Državne institucije moraju biti arbitar. Dokazi, istraga i sudski postupci moraju dati odgovor šta se zaista dogodilo. Bez toga će svaka strana nastaviti da veruje isključivo u svoju verziju događaja, a to je ozbiljan problem za celo društvo - zaključio je Đurić.