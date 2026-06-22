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"Meni se toliko dopalo to ćaci, da se ne bih odrekao tog brenda ni za šta na svetu", poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić putem svog Instagram naloga.

Kako je istakao, prihvata ovaj nadimak koji se poslednjih meseci često koristi u javnosti i dodaje da je i on ćaci.

- Kad pitam Vukana, a nikad neću da pričam o tome, nego onako kad mi dođe teško, pa jednom u tri-četiri meseca: "Jesi ti ćaci ili ono drugo?

- Ja sam onako srećan kada mi kaže da je ćaci i to je to - zaključuje Vučić.

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