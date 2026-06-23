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Veliki skup "Srbija, jedna porodica" biće održan u centru Beograda 27. juna. U okviru ovog skupa građane očekuju neverovatni sadržaji - najveća srpska zastava, roboti, bogat dečiji program, nastupi poznatih zvezda i interaktivne zone.

Tehnološke inovacije

Posetioci će imati priliku da vide i tehnološke atrakcije: robote, inovativne prezentacije, interaktivne tehnološke zone, kao i savremena dostignuća iz oblasti nauke i tehnologije.

Foto: Kurir

Roboti, koje smo imali priliku da vidimo prilikom posete predsednika Vučića NR Kini, a koji su oduševili "moravcem", biće praćeni harmonikom srpskih svetskih prvaka, a pokazaće i umeće igranja kola pred narodom.

- Kada sam video robote kako igraju naše kolo "moravac", shvatio sam da tehnologija više nije samo stvar nauke i mašina, već i razumevanja tradicije i duha jednog naroda. Priznajem, igraju bolje od mene, što i nije neki podvig, ali prvi put sam uspeo da pronađem nekoga ko može da mi parira u istrajnosti na poslu. Ne traže pauzu, ne žale se na radno vreme i ne pitaju za slobodan vikend - rekao je tom prilikom predsednik Vučić.

00:40 Vučić u Kini: Roboti igrali srpsko kolo Moravac Izvor: Kurir

Šef države je tada poručio da ako su roboti već naučili da igraju "moravac", zajedno ćemo naučiti i kako da gradimo još uspešniju, moderniju i snažniju Srbiju.

Bogat program

Organizatori najavljuju celodnevnu scensku dinamiku, muzičke nastupe i zabavni program prilagođen širokoj publici. Publiku očekuju nastupi najvećih srpskih zvezda.

Građanima se preporučuje da na lokaciju događaja dođu ranije kako bi na vreme obišli sve sadržaje i prisustvovali programu koji će trajati tokom većeg dela dana.

Aleksandar Vučić Foto: Petar Aleksić

- Ja se pripremam za to, radimo teško i naporno, pred ljude ćemo izneti nešto 27, nešto 28, a nešto 29. juna, to su dani kada ćemo mnogo toga da predočimo za budućnost. Mislim da će to ljudi razumeti, da vide gde je njihovo mesto u ovoj zemlji i da ih to najviše zanima - rekao je prvi čovek Srbije.

Program za najmlađe