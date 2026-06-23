TO ĆE BITI DAN ZA ISTORIJU, NIKAKO NE SMETE DA PROPUSTITE: Nastup najvećih zvezda, sjajan sadržaj za CELU PORODICU! Šta sve znamo o skupu 27. juna
Veliki skup "Srbija, jedna porodica" biće održan u centru Beograda 27. juna. U okviru ovog skupa građane očekuju neverovatni sadržaji - najveća srpska zastava, roboti, bogat dečiji program, nastupi poznatih zvezda i interaktivne zone.
Pored impozantne, najveće srpske zastave, o kojoj smo već pisali, kao i glasanja kojim će građani odrediti prioritete razvoja naše zemlje u budućnosti, sve posetioce očekuje i bogat edukativni i zabavni program.
Tehnološke inovacije
Posetioci će imati priliku da vide i tehnološke atrakcije: robote, inovativne prezentacije, interaktivne tehnološke zone, kao i savremena dostignuća iz oblasti nauke i tehnologije.
Roboti, koje smo imali priliku da vidimo prilikom posete predsednika Vučića NR Kini, a koji su oduševili "moravcem", biće praćeni harmonikom srpskih svetskih prvaka, a pokazaće i umeće igranja kola pred narodom.
- Kada sam video robote kako igraju naše kolo "moravac", shvatio sam da tehnologija više nije samo stvar nauke i mašina, već i razumevanja tradicije i duha jednog naroda. Priznajem, igraju bolje od mene, što i nije neki podvig, ali prvi put sam uspeo da pronađem nekoga ko može da mi parira u istrajnosti na poslu. Ne traže pauzu, ne žale se na radno vreme i ne pitaju za slobodan vikend - rekao je tom prilikom predsednik Vučić.
Šef države je tada poručio da ako su roboti već naučili da igraju "moravac", zajedno ćemo naučiti i kako da gradimo još uspešniju, moderniju i snažniju Srbiju.
Bogat program
Organizatori najavljuju celodnevnu scensku dinamiku, muzičke nastupe i zabavni program prilagođen širokoj publici. Publiku očekuju nastupi najvećih srpskih zvezda.
Građanima se preporučuje da na lokaciju događaja dođu ranije kako bi na vreme obišli sve sadržaje i prisustvovali programu koji će trajati tokom većeg dela dana.
Odgovarajući na pitanje o velikom skupu u Beogradu, predsednik Aleksandar Vučić je rekao da je njemu najvažnije šta će biti izrečeno kao plan za budućnost, šta je program i šta mora da se uradi u našoj zemlji.
- Ja se pripremam za to, radimo teško i naporno, pred ljude ćemo izneti nešto 27, nešto 28, a nešto 29. juna, to su dani kada ćemo mnogo toga da predočimo za budućnost. Mislim da će to ljudi razumeti, da vide gde je njihovo mesto u ovoj zemlji i da ih to najviše zanima - rekao je prvi čovek Srbije.
Program za najmlađe
Veličanstveni skup uoči Vidovdana biće prilagođen i najmlađima. Porodični program namenjen je deci i roditeljima i predstavlja poseban segment događaja. Najmlađe posetioce očekuju dečje predstave, kreativne radionice i edukativni sadržaji, kao i razne interaktivne aktivnosti. Poseban deo programa čine zajedničke igre koje podstiču druženje i kvalitetno vreme koje će provesti zajedno roditelji i deca.