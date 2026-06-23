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Više javno tužilaštvo u Beogradu je tokom istrage o smrti devojke na petom spratu Filozofskog fakulteta otkrilo veliku količinu dokumenata takozvanih plenuma. Među tim dokumentima se nalaze i zapisnici sa sastanka na kom je planirana simulacija korišćenja "zvučnog topa". To je još jednom pokazalo da su blokaderi ovu laž iskoristili kako bi izazvali građanski rat i udarili na predsednika Srbije Aleksandra Vučića i državu.

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić je u jutarnjem programu televizije Pink rekla da je laž o zvučnom topu bila planirana najmanje mesec i po dana pre protesta 15. marta.

- Jedino što nismo znali, je da je to planirana laž. Cilj je bio udarac na našeg predsednika. Hteli su da pokažu da je on monstrum i vrhovno zlo koje će pucati svom narodu u leđa. Drugi cilj je bio da se dodatno produbi razdor među našim građanima, gde je jedna iskra bila dovoljna za šire građanske sukobe. Taj nepostojeći "zvučni top" koji niko nije čuo sada vidimo u tri rezolucije Evropskog parlamenta - rekla je Brnabić.

- Vidimo kolika je ta laž dugo pripremljena po reakcijama. Prve su došle već nakon četiri dana iz Evrope iako nisu imali nikakav dokaz da je taj nazovi "zvučni top" korišćen. Tonino Picula je to iskoristio kako bi ih ubacio u tri rezolucije - rekla je Brnabić.

Foto: Kurir

Brnabić dodaje da blokaderi i opozicija nemaju nikakav politički program, već se samo koriste lažima.

- Oni ni u jednom trenutku nisu krili svoju politiku. To je jedna politika bolesne i patološke mržnje. I nakon svega ovoga, oni neće ponuditi izvinjenje, već vidimo da nastavljaju sa lažima. Nije mi samo jasno kako imaju toliku podršku nekih struktura u Evropi. Tu ima samo jedan problem, vlast u Srbiji bira narod i niko drugi. Za Tonina Picula je izgleda evropska vrednost ako neko puca na prostorije stranke, on je i sam priznao medijima da je Vučićeva greška to što vodi prosrpsku politiku - rekla je Brnabić.

Brnabić dodaje da je opozicija bez ikakvih posledica optuživala predsednika države za najgnusnije stvari.

- Oni ljudi nemaju obraz niti bilo kakav osećaj sramote za izgovorene reči. Marinika Tepić je za predsednika pričala da je narko-diler i da je vodio lanac trgovine ljudima. Optuživala je njega i njegovu porodicu. Tokom korone je pričala da smo zatvarali ljude namerno kako bi dovozili migrante. Niko nije reagovao na to, niti tužilaštvo niti bilo ko. Ta žena je direktno ugrozila živote građana, kada je tokom korone govorila da ne treba primati vakcinu, već da raspišemo referendum, kao da naš glas, glas političara može na tu temu biti vredan kao glas lekara - rekla je Brnabić i dodala:

- Ona priča o depolitizaciji RTS-a, dok radi sa Đilasom i Šolakom. Takvi ljudi nešto nama pričaju, takvi bi nama da vode državu? Zamislite Ješićev komentar da bi sravnio kanala Arena sporta, jer se komentator nije radovao onoliko koliko bi Ješić voleo kada je Bosna i Hercegovina dala gol na Svetskom prvenstvu - rekla je Brnabić.