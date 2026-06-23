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Nalazi istrage Višeg javnog tužilaštva u Beogradu o navodnoj upotrebi zvučnog topa i dalje izazivaju burne reakcije u javnosti. Sve je više ocena da se nije radilo o spontano plasiranoj dezinformaciji, već o unapred pripremljenoj akciji sa ciljem destabilizacije države i produbljivanja društvenih podela.

O ovoj temi govorili su u emisiji "Redakcija" na Kurir televiziji savetnik potpredsednika Vlade Srbije Ibro Ibrahimović i savetnik ministra informisanja Perko Matović.

Blokaderi već 18 meseci emotivno manipulišu narodom

Ibrahimović smatra da je čitava priča o navodnoj upotrebi zvučnog topa deo šire kampanje koja traje mesecima i koja, kako kaže, ima za cilj urušavanje poverenja građana u državne institucije.

- Ovde je u pitanju ne samo pokušaj da se od Aleksandra Vučića napravi neko ko radi protiv sopstvenog naroda. Imate i dehumanizaciju velikog dela građana koji podržavaju politiku koju on vodi. U današnjem vremenu važnija je percepcija od istine. Već 18 meseci stvara se slika da građani ne treba da imaju poverenja u institucije, policiju, sudstvo i državno rukovodstvo. To je emotivna manipulacija koja traje dugo, a 15. mart je trebalo da bude kruna tog projekta - rekao je Ibrahimović.

02:23 Ibro Ibrahimović za Kurir TV: "Blokaderi već 18 meseci emotivno manipulišu narodom" Izvor: Kurir televizija

Govoreći o dokumentaciji koju je pronašlo Tužilaštvo, on tvrdi da se nije radilo o analizama bezbednosnih rizika, već o unapred pripremljenom planu.

- To nije bila briga za studente, već koncept i režija čiji je cilj bio izazivanje sukoba i nereda, pa čak i mogućih žrtava, kako bi se ponovio makedonski scenario i čitav proces internacionalizovao. Koncepti su isti, menjaju se samo akteri. Sada dolazimo u fazu kada će oni koji vuku konce morati da izađu na videlo, jer dolaze izbori. Na izborima morate da ponudite program, ideju i viziju, a ne dehumanizaciju i stvaranje atmosfere mržnje - istakao je Ibrahimović.

On je dodao da se razlika između vlasti i opozicije, kako kaže, ogleda upravo u tome što vlast govori o budućnosti, ekonomskom razvoju i geopolitičkim partnerstvima.

"Mora jasno da se pokaže ko radi protiv države"

Perko Matović ocenio je da odgovornost svih koji su, kako tvrdi, učestvovali u pokušaju destabilizacije države mora da bude utvrđena, ali da taj proces neće biti brz.

- Odgovornost će sigurno doći, samo je pitanje trenutka. Mislim da će do nje doći nakon ubedljive pobede na narednim izborima. Međutim, posao neće biti završen dok ne budu razbijene sve ćelije ljudi koji su učestvovali u ovom hibridnom napadu na Srbiju - rekao je Matović.

Perko Matović Foto: Kurir Televizija

On smatra da odgovornost ne treba da se odnosi samo na organizatore navodne afere sa zvučnim topom.

- Mislim i na ljude u prosveti koji su godinama bili pripremani za ovakve situacije, ali i na odmetnute pojedince u tužilaštvu koji, po mom mišljenju, prave najveće probleme. Kada kažemo da neko radi protiv države ili učestvuje u obojenoj revoluciji, to ne govorimo paušalno. Potrebno je utvrditi ko je zaista radio protiv zemlje, ali isto tako postoji i institucija pokajanja. Ko prestane da radi protiv svoje države i počne da radi svoj posao, njegova uloga može drugačije da se tumači - naveo je Matović.

Kako je dodao, problem vidi u tome što se, umesto smirivanja tenzija, društvene podele dodatno produbljuju.

- Problem je što se ljudi i dalje radikalizuju i polarizuju, umesto da se procesi smiruju. Zato je važno da odgovornost bude utvrđena i da se jasno pokaže ko je radio protiv države, a ko nije - zaključio je Matović.

Perko Matović Foto: Kurir Televizija