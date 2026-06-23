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Veliki skup "Srbija, jedna porodica" biće održan 27. juna u Beogradu, a posetioce očekuje bogat i raznovrstan program namenjen svim generacijama - od dečjih sadržaja i tehnoloških atrakcija do nastupa poznatih izvođača i interaktivnih zona.

U okviru manifestacije biće predstavljena najveća srpska zastava, i roboti, dok će najmlađi posetioci moći da uživaju u posebno pripremljenom dečijem programu.

Poseban deo događaja biće namenjen direktnom učešću građana u određivanju prioriteta za budući razvoj Srbije. Naime, ispred Skupštine biće postavljene glasačke kutije, a posetiocima će biti ponuđeno petnaest tema koje se odnose na različite oblasti razvoja zemlje.

Građani će imati priliku da odaberu pet tema koje smatraju najvažnijim i svoj izbor ubace u posebno pripremljene kutije.

Kako saznajemo, cilj ovog segmenta programa je da građani aktivno učestvuju u iznošenju svojih stavova i predloga, umesto da budu samo posmatrači događaja. Na taj način, svaki učesnik imaće priliku da doprinese kreiranju prioriteta za budućnost Srbije.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je danas video poruku na zvaničnom Instagram nalogu, i tom prilikom je pokazao kako će izgledati glasački listić kojim će građani na velikom skupu 27. juna birati prioritete razvoja naše zemlje.

- Ja sam ovde dobio sada nešto što je veoma važno. Glasački listić, nije pravi glasački listić za izbore, ali je mnogo važan glasački listić. 27. svi ljudi koji dođu na skup imaće priliku da dobiju ovakav papir, gde će biti 15 važnih tema, od kojih svako ima pravo da po pet zaokruži. I da kaže da su mu to najvažnije stvari koje bi želeo od države.

Od veće brige o ljudima, očuvanja mira i stabilnosti, borbe za očuvanje Kosova i Metohije, poboljšanje usluga u zdravstvu, boljeg obrazovanja, do rasta penzija, smanjenja cena lekova, energetske sigurnosti, većih ulaganja u kulturu, ekologiju i tako dalje - rekao je on.

Bogat program za sve generacije

Organizatori najavljuju celodnevnu scensku dinamiku, muzičke nastupe i zabavni program prilagođen širokoj publici. Publiku očekuju nastupi najvećih srpskih zvezda.