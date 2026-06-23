Bivša ambasadorka Nemačke u Sloveniji Natali Kauter preuzela je funkciju direktorke za Zapadni Balkan u nemačkom ministarstvu spoljnih poslova.

- Zdravo, ja sam Natali Kauter, nova direktorka za Zapadni Balkan u nemačkom ministarstvu spoljnih poslova. Zahvalna sam na prilici da nastavim odličan rad svog prethodnika, ambasadora Mihaela Rajfenštula. Radujem se produbljivanju naših partnerstava širom regiona - objavila je Kauterova u objavi na mreži X.