Politika
NATALI KAUTER NOVA DIREKTORKA ZA ZAPADNI BALKAN U NEMAČKOM MSP: "Radujem se produbljivanju naših partnerstava širom regiona"
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Bivša ambasadorka Nemačke u Sloveniji Natali Kauter preuzela je funkciju direktorke za Zapadni Balkan u nemačkom ministarstvu spoljnih poslova.
Kauter je na ovoj funkciji nasledila Mihaela Rajfenštula.
- Zdravo, ja sam Natali Kauter, nova direktorka za Zapadni Balkan u nemačkom ministarstvu spoljnih poslova. Zahvalna sam na prilici da nastavim odličan rad svog prethodnika, ambasadora Mihaela Rajfenštula. Radujem se produbljivanju naših partnerstava širom regiona - objavila je Kauterova u objavi na mreži X.
Kurir Politika/Kosovo onlajn
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