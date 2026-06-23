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Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da će na najavljeni skup 27. juna ispred Skupštine doći kako bi pružila podršku predsedniku Aleksandru Vučiću i njegovoj porodici.

Kako je navela, tog dana želi da bude sa pristojnom i normalnom Srbijom koja se, kako je rekla, nije povukla pred blokaderima.

Brnabić je rekla da nakon saznanja da je priča o navodnoj upotrebi "zvučnog topa" na protestu 15. marta planirana laž, ima potpuno drugačiji odnos prema blokaderima, medijima i grupama za pritisak iz Evrope koji ih podržavaju i dodala da na skup u subotu, pod sloganom "Srbija jedna porodica", dolazi da podrži Vučića i njegovu porodicu.

"To je ono što mene zanima i zbog čega ću biti tamo. To je pristojna, normalna Srbija. Blokaderi kažu: "Ne želimo da dišemo isti vazduh sa vama". Ja želim da dišem isti vazduh sa pristojnom i normalnom Srbijom koja se nije povukla i koja nije dala na sebe, na svog predsednika i na svoje institucije", rekla je Brnabić za TV Pink.

Pozvala je građane da se pridruže skupu i istakla da su svi jedna porodica u kojoj su različita mišljenja moguća.

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