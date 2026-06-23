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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je video poruku na zvaničnom Instagram nalogu, i tom prilikom je pokazao kako će izgledati glasački listić kojim će građani na velikom skupu 27. juna birati prioritete razvoja naše zemlje.

- Dragi narode, nervoza je velika kod onih koji su pokušavali da nam sruše državu. Ne postoji stvar koju neće da učine kako bi potvrdili da je sve ono što su lagali ustvari bila istina. Svejedno, laži padaju kao kula od karata, jedna za drugom. Naše je samo da sačuvamo mir, trpeljivost, i pokažemo strpljenje - rekao je predsednik.

Vučić ističe da se na kraju svaka istina sazna, i dodaje da na kraju uvek istina pobeđuje.

- Ja sam ovde dobio sada nešto što je veoma važno. Glasački listić, nije pravi glasački listić za izbore, ali je mnogo važan glasački listić. 27. svi ljudi koji dođu na skup imaće priliku da dobiju ovakav papir, gde će biti 15 važnih tema, od kojih svako ima pravo da po pet zaokruži. I da kaže da su mu to najvažnije stvari koje bi želeo od države. Od veće brige o ljudima, očuvanja mira i stabilnosti, borbe za očuvanje Kosova i Metohije, poboljšanje usluga u zdravstvu, boljeg obrazovanja, do rasta penzija, smanjenja cena lekova, energetske sigurnosti, većih ulaganja u kulturu, ekologiju i tako dalje - rekao je on.

Dodaje da je sa druge strane ostavljen prostor da svako napiše šta je to što ga muči, da svako iznese svoje primedbe.

- I ja ću sada da iznesem svoje primedbe, i očekivanja i od sebe, ali i od drugih, i da kažem šta je to što moramo da promenimo. Koliko tražim da se izborimo protiv bahatosti, šta da uradimo protiv arogancije, kako da više brinemo o ljudima. Portal "Ko si bre ti" sledeće nedelje počinje sa radom, i moći ćete i tu priliku da iskoristite da nam ukažete na probleme sa bahatim pojedincima u lokalnim sredinama na republičkom nivou, na gradskom nivou, na svakom drugom nivou - istakao je Vučić.

Predsednik kaže da sve što radi, radi zbog ljudi u Srbiji, i ljudi u Srbiji moraju da vide rezultate tog rada.