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Na velikom skupu u subotu 27. juna na platou ispred Skupštine Srbije, na koji je građane pozvao predsednik Aleksandar Vučić, biće razvijena i najveća srpska zastava koju će nositi hiljade ljudi.

Džinovska trobojka biće jedan od centralnih simbola skupa "Srbija, jedna porodica", koji će okupiti građane iz svih krajeva zemlje.

Znamenje površine gotovo 4.000 kvadratnih metara, dugačko gotovo 500 metara, u koji je ugrađeno 10 kilometara konca i 400 kilograma boje, sigurno će biti na ponos svakom građaninu Srbije.

Sama zastava biće teška više od 800 kilograma!

Dimenzije zastave najbolje ilustruje poređenje sa jednom od najpoznatijih građevina na svetu. Kada bi se postavila uspravno, ova impozantna trobojka bila bi viša od Ajfelove kule, koja dostiže visinu od 330 metara.

To znači da bi džinovska srpska trobojka nadmašila jedan od najprepoznatljivijih simbola Pariza za čak 170 metara.

Foto: Shutterstock

Još jedna brojka koja dovoljno ilustruje veličanstvenost zastave kojom će biti uveličan skup 27. juna - ispod nje bi moglo da stane čak 8.000 ljudi.

Ovaj vizuelni simbol nastajao je kroz višenedeljni rad velikog broja ljudi, a posebno žena koje su učestvovale u šivenju, spajanju i završnoj izradi platna.

Očekuje se da će upravo predstavljanje zastave biti jedan od najatraktivnijih trenutaka velikog okupljanja u prestonici.

Pored predstavljanja najveće zastave ikada napravljene u Srbiji, posetioce očekuju brojni porodični sadržaji, dečiji program, tehnološke atrakcije, interaktivne zone i nastupi poznatih muzičkih izvođača.

Predsednik Vučić istakao je da očekuje da će to biti jedan od najvećih skupova u istoriji naše zemlje.