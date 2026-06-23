"RASPORILI SMO UTROBU BRAĆI VUČIĆ!" Vrhunac monstruoznosti! Marinika Tepić prešla sve granice (VIDEO)
Potpredsednica Stranke slobode i pravde (SSP) Marinika Tepić ponovo je šokirala javnost u Srbiji svojim novim skandaloznim istupom na Tviteru. Meta je ponovo predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednikova porodica, tačnije brat.
- Rasporili smo utrobu SNS kartelu braće Vučić, godinama demontirali njihovu korupciju, tužilaštvo koje ih štiti i dok ne obezbedimo normalnu državu, ne vidim zašto bi se bilo ko sklanjao ko se bori protiv kamarile. Ja stvarno ne mogu da prihvatim da treba da se povučem ili da odustanem dokle god ne vidim leđa ovoj vlasti, dok ih ne vidm na optuženičkoj klupi, dok ne vidim da živimo u narmalnoj državi. Pa mi smo rasporili utrobu Srpskoj naprednoj stranci - napisala je i u svoje poruke dodala i studente, tvrdeći da su mladi uz nju.
- Mladost i iskustvo su kapital za budućnost, a dilema studenti ili opozicija je veštački nametnuta. Potrebni smo jedni drugima, jer niko ne može sam - poručila je za kraj.
Ovaj providni pokušaj manipulacije i zloupotrebe studenata za ostvarivanje ličnih interesa još jednom potvrđuje da opozicija ne bira sredstva. Kada nemate rezultate, preostaje vam samo da se krijete iza tuđih leđa i javno pretite bolesnim metaforama o "rasporavanju utrobe".
Kurir Politika