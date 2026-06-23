- Rasporili smo utrobu SNS kartelu braće Vučić, godinama demontirali njihovu korupciju, tužilaštvo koje ih štiti i dok ne obezbedimo normalnu državu, ne vidim zašto bi se bilo ko sklanjao ko se bori protiv kamarile. Ja stvarno ne mogu da prihvatim da treba da se povučem ili da odustanem dokle god ne vidim leđa ovoj vlasti, dok ih ne vidm na optuženičkoj klupi, dok ne vidim da živimo u narmalnoj državi. Pa mi smo rasporili utrobu Srpskoj naprednoj stranci - napisala je i u svoje poruke dodala i studente, tvrdeći da su mladi uz nju.