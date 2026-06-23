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Miroslav Aleksić, lider Narodnog pokreta Srbije usred Skupštine Srbije branio je takoozvanog premijera lažne države Aljbina Kurtija, koji je političku karijeru i ospstanak na vlasti izgradio proterivanjem Srba i zabranom svega srpkog na KiM.

Aleksić je, naime, optužio Milana Radojičića da je odgovoran za proterivanja Srba sa Kosova i Metohije, a da pri tom nijednom jedinom rečju nije pomenuo teror Aljbina Kurtija.

- Vi ste ti koji ste za račun Kurte i Haradinaja proterivali Srbe sa Kosova i to preko tog Milana Radojičića. On je maltretirao Srbe dole. Nažalost, Albanci su iskoristili Srbina da proteruje Srbe. I to će vam reći svaki čovek kada dole odete - kazao je Aleksić, nakon čega je reagovala Ana Brnabić.

- Povedite računa šta pričate u Narodnoj skupštini Repubike Srbije, zaista je sramota - rekla je Brnabićeva i dodala da mu neće izreći opomenu upozorenja.

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Miroslav Aleksić u Skupštini Srbije brani Aljbina Kurtija Izvor: You Tube/Parlament Srbija

 Kurir Politika

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