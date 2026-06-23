GRUHONJIĆEVI SIMPATIZERI PONOVO NACILJALI VUČIĆEVOG NAJMLAĐEG SINA! Jeziva prepiska otkriva svu mržnju koju blokaderi gaje prema predsedniku i njegovoj porodici
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i njegova porodica ne prestaju da budu meta nekih od najbolesnijih uvreda. Ove najnovije spadaju u red nezamislivo ogavnih i zbog sadržaja i zbog onoga na koga ciljaju, a to je predsednikov najmlađi sin Vukan.
Na društvenim mrežama pojavile su se objave i komentari simpatizera Dinka Gruhonjića, univerzitetskog profesora koji je svojevrsni ideolog blokaderskog pokreta.
Prepiske Gruhonjićevih pristalica je u najmanju ruku jeziva, jer se naslanja na narativ koji negira ljudskost i Vučića, ali i njegovog najmlađeg sina.
Ovo su neke od njih.
Izvesna Dušica je objavila da "uopšte ne veruje da Vukan postoji".
Usledio je komentar da je Vučićev najmlađi sin "simulacija".
Zatim su se ređali besramni komentari, poput onog da je on "hologram" da zapravo ne postoji i da je "godinama mali".
A ispod sledi još sramniji odgovor:
- Nažalost, postoji.
Blokaderi ne prestaju da demonstriraju kako bi Srbija izgledala da je oni vode.
Kurir Politika