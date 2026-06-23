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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i njegova porodica ne prestaju da budu meta nekih od najbolesnijih uvreda. Ove najnovije spadaju u red nezamislivo ogavnih i zbog sadržaja i zbog onoga na koga ciljaju, a to je predsednikov najmlađi sin Vukan.

Na društvenim mrežama pojavile su se objave i komentari simpatizera Dinka Gruhonjića, univerzitetskog profesora koji je svojevrsni ideolog blokaderskog pokreta.

Prepiske Gruhonjićevih pristalica je u najmanju ruku jeziva, jer se naslanja na narativ koji negira ljudskost i Vučića, ali i njegovog najmlađeg sina.

Ovo su neke od njih.

Izvesna Dušica je objavila da "uopšte ne veruje da Vukan postoji".

Foto: Printscreen

Usledio je komentar da je Vučićev najmlađi sin "simulacija".

Foto: Printscreen

Zatim su se ređali besramni komentari, poput onog da je on "hologram" da zapravo ne postoji i da je "godinama mali".

Foto: Printscreen

A ispod sledi još sramniji odgovor:

- Nažalost, postoji.

Foto: Printscreen

Blokaderi ne prestaju da demonstriraju kako bi Srbija izgledala da je oni vode.