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Veliki skup "Srbija, jedna porodica", koji će biti održan 27. juna u centru Beograda, prema najavama organizatora okupiće građane iz cele Srbije uz bogat program, interaktivne sadržaje i predstavljanje plana razvoja države za naredni period. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će na skupu biti predstavljen program za budućnost zemlje, kao i naziv buduće izborne liste.

O očekivanjima od ovog događaja u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji govorili su direktor Centra za proučavanje globalizacije, prof. dr Dejan Miletić, i ekonomista i politički analitičar Miljan Jovićević.

"To će biti jedan od najvećih skupova svih vremena SNS-a"

Miletić je ocenio da očekuje jedan od najvećih skupova koje je organizovala Srpska napredna stranka, ističući da će poseban značaj imati predstavljanje planova za naredni period.

- Teško je u ovom trenutku govoriti o konkretnim političkim efektima jednog skupa, ali sam siguran da će to biti jedan od najvećih skupova svih vremena SNS-a. Očekujem ozbiljne propratne sadržaje, ali ono što će biti najzanimljivije jesu program i planovi za dalje. Ono što je do sada urađeno predstavlja garanciju da će i budući planovi biti realizovani, a očekujem i još konkretnije ciljeve koji će dodatno obavezivati - rekao je Miletić.

dr Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije Foto: Kurir Televizija

Dodao je da očekuje predstavljanje naziva buduće izborne liste, kao i da će predsednik Aleksandar Vučić govoriti o pravcu u kojem će se zemlja razvijati.

- Verujem da će biti predstavljena nova energija i ambicije za naredni period. Mnogi će doći upravo da čuju šta Srbiju očekuje u budućnosti rekao je Miletić.

Govoreći o prioritetima države, istakao je da Srbija u narednim godinama treba da se fokusira na energetsku stabilnost, industrijski razvoj, jačanje tehnoloških kapaciteta i bezbednosnog sistema.

- Energetska bezbednost biće jedan od ključnih temelja razvoja. Potrebno je ulagati u nove kapacitete, infrastrukturu, ali i nuklearnu energiju kako bismo narednih deset do petnaest godina dočekali stabilni. Paralelno s tim, važna je dalja industrijalizacija zemlje kroz robotiku, razvoj tehnoloških parkova i proizvodnju novih tehnologija - rekao je Miletić.

dr Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije Foto: Kurir Televizija

On smatra da je za očuvanje stabilnosti neophodno i dalje jačanje Vojske Srbije, ali i bezbednosnog sektora.

- Bez snažne vojske nema ni garancije očuvanja države. Voleo bih da naš obaveštajni sektor bude još jači kako bi preventivno reagovao na pokušaje stranog uticaja. Važno je i nastaviti borbu protiv kriminala i korupcije, kao i stvarati uslove da se što više ljudi vrati u Srbiju - poručio je Miletić.

"Predsednik je poslao poruku da se okupimo pod jednom patriotskom kapom"

Govoreći u istoj emisiji, ekonomista i politički analitičar Miljan Jovićević ocenio je da skup "Srbija, jedna porodica" dolazi u trenutku kada je, kako je naveo, potrebno dodatno jačati društveno jedinstvo.

- Potrebno nam je da se homogenizujemo, objedinimo pod jednom patriotskom kapom i pošaljemo svetu sliku da smo stabilna država koja neguje porodične vrednosti. Imperativ društva mora da bude zajedništvo, dijalog, jačanje institucija i vraćanje poverenja građana u institucije - rekao je Jovićević.

Miljan Jovićević u studiju Kurira Foto: Kurir Televizija

On je istakao da će sadržaj skupa biti prilagođen svim generacijama, od najmlađih do najstarijih, kao i da očekuje predstavljanje novih razvojnih pravaca.

- Verujem da će biti otvoren prostor za nove projekte u ekonomiji, privredi, IT sektoru i veštačkoj inteligenciji. Moramo da jačamo ljudske resurse i da na odgovorna mesta dolaze ljudi koji imaju znanje i energiju da ostvare rezultate - rekao je Jovićević.

Posebno je naglasio značaj razvoja malih i srednjih preduzeća.

- Država je obezbedila brojne podsticaje i sada je trenutak da domaća privreda iskoristi mogućnosti koje postoje. To je važan korak za dalji razvoj nacionalne ekonomije - naveo je on.

Foto: Kurir Televizija

Jovićević smatra da će skup imati i dodatnu vrednost jer će građani moći da iznesu svoje predloge kroz najavljene glasačke kutije.

- Važno je što će građani imati priliku da kažu šta očekuju od države. Svako želi da bude saslušan i uvažen. Predsednik je poslao poruku da se okupimo pod jednom patriotskom kapom i pokažemo kakva je Srbija danas - zaključio je Jovićević.

Šta sve donosi program 27. juna pročitajte u našem odvojenom tekstu.