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Kako ranije i najavljeno, Beograd će 27. juna biti domaćin skupa "Srbija, jedna porodica", a posetioci će prisustvovati do sada nevi]enom spektaklu - roboti će naočigled svih odigrati Moravac.

00:43 Roboti Izvor: Kurir

Upravo ti roboti stigli su u Srbiju, tačnije u Kineski kulturni centar u Zemunu, a imali smo priliku da ih upoznamo prilikom posete predsednika Aleksandra Vučića NR Kini.

Ove robote pratiće zvuk harmonike, što će dodatno upriličiti već nesvakidašnju atmosferu na veličanstvenom skupu koji predstoji.

- Kada sam video robote kako igraju naše kolo Moravac, shvatio sam da tehnologija više nije samo stvar nauke i mašina, već i razumevanja tradicije i duha jednog naroda. Priznajem, igraju bolje od mene, što i nije neki podvig, ali prvi put sam uspeo da pronađem nekoga ko može da mi parira u istrajnosti na poslu. Ne traže pauzu, ne žale se na radno vreme i ne pitaju za slobodan vikend - rekao je je ranije predsednik Vučić.

1/5 Vidi galeriju Roboti i tehnološke atrakcije Foto: Instagram/buducnosrbijeav

Predsednik je takođe naglasio značaj modernizacije za Srbiju.