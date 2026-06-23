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Kako ranije i najavljeno, Beograd će 27. juna biti domaćin skupa "Srbija, jedna porodica", a posetioci će prisustvovati do sada nevi]enom spektaklu - roboti će naočigled svih odigrati Moravac.

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Roboti Izvor: Kurir

Upravo ti roboti stigli su u Srbiju, tačnije u Kineski kulturni centar u Zemunu, a imali smo priliku da ih upoznamo prilikom posete predsednika Aleksandra Vučića NR Kini.

Ove robote pratiće zvuk harmonike, što će dodatno upriličiti već nesvakidašnju atmosferu na veličanstvenom skupu koji predstoji.

- Kada sam video robote kako igraju naše kolo Moravac, shvatio sam da tehnologija više nije samo stvar nauke i mašina, već i razumevanja tradicije i duha jednog naroda. Priznajem, igraju bolje od mene, što i nije neki podvig, ali prvi put sam uspeo da pronađem nekoga ko može da mi parira u istrajnosti na poslu. Ne traže pauzu, ne žale se na radno vreme i ne pitaju za slobodan vikend - rekao je je ranije predsednik Vučić.

Roboti i tehnološke atrakcije Foto: Instagram/buducnosrbijeav

Predsednik je takođe naglasio značaj modernizacije za Srbiju.

- Raduje me što, zahvaljujući našim kineskim prijateljima i partnerima, ovakve tehnologije uskoro dolaze i u Srbiju. To predstavlja jednu potpuno novu razvojnu energiju za našu zemlju. Ako su roboti već naučili da igraju Moravac, siguran sam da ćemo zajedno naučiti i kako da gradimo još uspešniju, moderniju i snažniju Srbiju - poručio je predsednik Vučić u obilasku inovacionog centra fabrike Mint.

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