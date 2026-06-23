SPEKTAKULARNO! ROBOTI IZ KINE STIGLI PRED VELIKI SKUP 27. JUNA U BEOGRADU Moravac će igrati mašine budućnosti: Srbija će ovo gledati uživo
Kako ranije i najavljeno, Beograd će 27. juna biti domaćin skupa "Srbija, jedna porodica", a posetioci će prisustvovati do sada nevi]enom spektaklu - roboti će naočigled svih odigrati Moravac.
Upravo ti roboti stigli su u Srbiju, tačnije u Kineski kulturni centar u Zemunu, a imali smo priliku da ih upoznamo prilikom posete predsednika Aleksandra Vučića NR Kini.
Ove robote pratiće zvuk harmonike, što će dodatno upriličiti već nesvakidašnju atmosferu na veličanstvenom skupu koji predstoji.
- Kada sam video robote kako igraju naše kolo Moravac, shvatio sam da tehnologija više nije samo stvar nauke i mašina, već i razumevanja tradicije i duha jednog naroda. Priznajem, igraju bolje od mene, što i nije neki podvig, ali prvi put sam uspeo da pronađem nekoga ko može da mi parira u istrajnosti na poslu. Ne traže pauzu, ne žale se na radno vreme i ne pitaju za slobodan vikend - rekao je je ranije predsednik Vučić.
Predsednik je takođe naglasio značaj modernizacije za Srbiju.
- Raduje me što, zahvaljujući našim kineskim prijateljima i partnerima, ovakve tehnologije uskoro dolaze i u Srbiju. To predstavlja jednu potpuno novu razvojnu energiju za našu zemlju. Ako su roboti već naučili da igraju Moravac, siguran sam da ćemo zajedno naučiti i kako da gradimo još uspešniju, moderniju i snažniju Srbiju - poručio je predsednik Vučić u obilasku inovacionog centra fabrike Mint.