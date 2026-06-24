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Ako je postojao trenutak koji je mogao da slomi očiglednu strategiju blokadera da animiraju međunarodne aktere i izvrše pritisak na sopstvenu državu, onda je to ovaj u kojem je raskrinkana afera o navodnoj upotrebi zvučnog topa. Jer upravo je ta priča mesecima predstavljala njihov najjači argument za internacionalizaciju političke krize i pokušaj da se Srbija pred svetom prikaže kao represivna zemlja sa monstrumom na čelu.

Bumerang efekat

Sagovornici Kurira ukazuju na to da čim su činjenice počele da potiskuju propagandu, pod teretom izmišljenih događaja urušen je i blokaderski narativ na kojem je građena čitava kampanja. Oni kažu da je posebno značajno što sada i pojedini uticajni strani mediji, poput britanskog "Telegrafa", konstatuju da su osude na račun srpskih vlasti bile preuranjene i izrečene bez dokaza. Istovremeno, predsednik Srbije Aleksandar Vučić dodatno je učvrstio poziciju države pozivom FBI i drugim međunarodnim institucijama da sprovedu nezavisnu istragu i provere sve navode o upotrebi zabranjenog oružja.

Kada se tome doda i ocena Džefrija Saksa, jednog od najuticajnijih svetskih ekonomista, da Srbija u složenim globalnim okolnostima vodi dobru i racionalnu politiku, postaje jasno da se očekivani talas međunarodnih pritisaka ne samo nije dogodio, već da se sve više otvara prostor za preispitivanje tvrdnji na kojima je takva kampanja bila zasnovana.

Džefri Saks i Aleksandar Vučić Foto: Printscreen/Instagram/buducnostsrbijeav

Politički analitičar Srđan Barac ocenjuje za Kurir da bi afera "zvučni top" mogla da se pretvori u ozbiljan politički bumerang za blokaderski blok.

- Tvrdnja koja je mesecima predstavljana kao gotovo dokazana činjenica sada se sve više dovodi u pitanje, a navodi o mogućoj unapred pripremljenoj manipulaciji zahtevaju temeljnu istragu. Posebnu težinu tome daje činjenica da i strani mediji, uključujući britanski "Telegraf", počinju da preispituju verziju događaja koju su opozicioni krugovi pokušali da internacionalizuju. Vučićev poziv FBI-u i drugim stranim službama da sve provere pokazuje da država nema šta da krije. Ukoliko se potvrdi da su optužbe bile politički konstruisane, blokaderi će izgubiti ne samo važan propagandni argument već i deo kredibiliteta u inostranstvu. Zato internacionalizacija protesta više nije njihov siguran adut, već može postati dokaz njihove političke neodgovornosti. Uz sve glasnije međunarodne ocene da Srbija vodi samostalnu i racionalnu politiku, ovo bi mogla biti tačka posle koje podrška spolja počinje ozbiljno da slabi - zaključuje Barac.

Demaskirani

I politički analitičar Dejan Lisica smatra da je raskrinkavanje afere sa takozvanim zvučnim topom prelomna tačka u kojoj se potpuno urušava međunarodni legitimitet na koji je blokaderski blok sve vreme računao.

Lisica za Kurir kaže da je pokušaj da se kroz fabrikovane incidente i lažne optužbe internacionalizuje navodna represija u Srbiji doživeo potpuni fijasko.

Dejan Lisica Foto: Centar za društvenu stabilnost

- O tome jasno svedoče kako pisanje uglednih svetskih medija, tako i odlučne reakcije državnog vrha Srbije. Poziv predsednika upućen FBI-u i svim drugim relevantnim međunarodnim službama da slobodno i do kraja istraže ovu aferu, pokazao je maksimalnu transparentnost i sigurnost države u sopstvene argumente. Ovakav potez je u potpunosti izbio adut iz ruku onih koji su krizu pokušali da izvezu van granica zemlje. Kada na to dodate i javne pohvale vodećih svetskih stručnjaka, poput Džefrija Saksa, koji otvoreno afirmišu ekonomski i politički kurs Srbije, jasno je da međunarodni faktori sve manje imaju sluha za neosnovane optužbe opozicionog bloka - objašnjava naš sagovornik.

Prema njegovim rečima, sasvim je očigledno da podrška blokadama nezadrživo opada, kako unutar zemlje, tako i u međunarodnoj zajednici.

- Svima postaje jasno kakvim su se manipulativnim instrumentima služili organizatori protesta. Kada splasne prvobitna emocija koju su veštački i lažno budili kod naroda, na videlo uvek izlazi surova realnost. A ta realnost su konkretni rezultati, ekonomski rast, infrastrukturni projekti, stabilnost i jačanje međunarodnog ugleda zemlje. Na polju rezultata, Srpska napredna stranka beleži ubedljivu prednost, dok blokaderska politika ostaje potpuno demaskirana i izolovana - zaklmjučuje Lisica.