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Kako nezvanično saznajemo, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici policije priveli su na informativni razgovor vlasnika i urednika portala "Srbin info" zbog širenja lažnih vesti o upotrebi zvučnog topa od strane državnih organa na protestu 15. marta prošle godine.

Dejan Zlatanović je jedan od prvih koji su na društvenim mrežama postavljali lažne objave u vezi sa zvučnim topom optužujući čak i lično predsednika Republike za upotrebu, navodima: "Vučić poslao zvučni top na narod i studente! Mnogi popadali".

On mora da odgovori na pitanja odakle mu takve informacije, u čije ime i za čiji račun je to radio, jer se sumnja da je to radio sa ciljem izazivanja straha i stvaranja panike kod građana.

Foto: Printscreen

Foto: Printscreen

Na ista pitanja moraće da odgovori i Bojan Simišić iz organizacije "Eko straža", koji je, kako saznajemo, trenutno van zemlje iako ga policija traži radi obavljanja razgovora po nalogu tužilaštva, kao i mnogi drugi čija se saslušanja takođe očekuju zbog fabrikovanja afere "zvuči top".

Podsetimo svi državni organi su izričito negirali upotrebu zvučnog topa ili bilo kakvog drugog sličnog sredstva.

Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je u petak da je došlo je do dokaza kako je čitava ta akcija sprovedena planski i organizovano kako bi bila iskorišćena za napad na državu i njene organe uz ulično similovanje upotrbe zvučnog topa i medijske spinove u kojima je pored ostalih učestvovao upravo Radić.

Tužilac Miodrag Marković je najavio procesuiranje četiri grupe lica, među kojima su organizatori i realizatori ulične akcije, te oni koji su pružali medisjku podršku širenjem lažnih izjava i vesti, kao i organizatori naknadnih lekarskih pregleda građana koji su navodno osetili "posledice" zvučnog topa, iako su celog dana 15. marta 2025. godine na ulicama glavnog grada duvali u pištaljke, urlali, skandirali, vrištali...