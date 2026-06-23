Slušaj vest

Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov potpisala je danas ugovore sa predstavnicima lokalnih samouprava kojima su dodeljena sredstva za sufinansiranje projekata ozelenjavanja u cilju zaštite i očuvanja predeonog diverziteta i zemljišta kao prirodnog resursa u 2026. godini.

Pavkov istakla je da je ozelenjavanje jedan od najvažnijih mehanizama za očuvanje životne sredine, biodiverziteta i prilagođavanje posledicama klimatskih promena.

„Raduje me što sam imala priliku da saslušam sve predstavnike lokalnih samouprava o njihovim planovima, ali i potrebama, jer je suština da razgovaramo i nastavimo izuzetno dobru saradnju. Svako novo drvo koje zasadimo je dugoročno je ulaganje u čistiji vazduh, očuvanje prirode i kvalitetniji život naših građana. Upravo zato Ministarstvo zaštite životne sredine kontinuirano ulaže u projekte ozelenjavanja širom Srbije, jer želimo da u svakoj lokalnoj samoupravi obezedimo više zelenih površina, stvorimo uslove za kvalitetniji vazduh i otpornije ekosisteme. Za realizaciju ovih projekata dodelili smo 98,6 miliona dinara, a sredstva će biti iskorišćena za nabavku sadnica autohtonih vrsta drveća, podizanje novih i obnovu postojećih drvoreda, formiranje vetrozaštitnih pojaseva, pošumljavanje degradiranih površina i unapređenje javnih zelenih površina“, rekla je Pavkov.

Foto: Ministarstvo zaštite životne sredine

Sredstva su dodeljena na osnovu Javnog konkursa koji je Ministarstvo zaštite životne sredine raspisalo, a podršku su dobili projekti 25 lokalnih samouprava: Šabac, Kikinda, Subotica, Novi Sad, Sokobanja, Kragujevac, Novi Beograd, Vranje, Kladovo, Zrenjanin, Nova Crnja, Surdulica, Vršac, Mladenovac, Bački Petrovac, Žitište, Bosilegrad, Žabalj, Kruševac, Trstenik, Sombor, Srbobran, Lebane, Stara Pazova i Vlasotince.