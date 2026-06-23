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Kako nezvanično saznajemo, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici policije priveli su na informativni razgovor vlasnika i urednika portala "Srbin info" Dejana Petra Zlatanovića, zbog širenja lažnih vesti o upotrebi zvučnog topa od strane državnih organa na protestu 15. marta prošle godine.

Kako je Kurir pisao, Dejan Zlatanović je jedan od prvih koji su na društvenim mrežama postavljali lažne objave u vezi sa zvučnim topom optužujući čak i lično predsednika Republike za upotrebu, navodima: "Vučić poslao zvučni top na narod i studente! Mnogi popadali".

Ali, kako se može videti po uživo prenosu navedenog medija, njegovo privođenje je naznačeno kao "Uživo: BIA privodi Dejana Petra Zlatanovića", dok je Zlatanović, navodno, otišao sam da se javi na poziv i tom prilikom snimio svoj odlazak do tamo — a uživo prenos nazvao drugačije!

Naime, Zlatanović će morati da odgovori na pitanja odakle mu takve informacije, u čije ime i za čiji račun je to radio, jer se sumnja da je to radio sa ciljem izazivanja straha i stvaranja panike kod građana.

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Foto: Printscreen

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Kurir.rs

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