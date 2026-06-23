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Mladi talentovani harmonikaš Vuk Đokić (13), koji će zasvirati tradicionalno kolo Moravac robotima koji su danas stigli iz Kine — na inicijativu predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, pozvao je građane da upriliče skup 27. juna svojim prisustvom.

- Ja sam Vuk Branimir Đokić, vidimo se u subotu na platou ispred Skupštine Srbije - rekao je talentovani dečak.

00:14 Mladi harmonikaš Vuk Đokić pozvao građane na skup 27.juna Izvor: Kurir

Naime, kako je Kurir pisao, Vuk je zasigurno jedan od najtalentovanijih mladih harmonikaša u zemlji.

1/28 Vidi galeriju Roboi igraju uz muziku mladog harmonikaša Vuka Đokića Foto: Marko Karović

Na Republičkom takmičenju muzičkih i baletskih škola Srbije osvojio je prvu nagradu u trećoj kategoriji, i to u jednoj od najbrojnijih i najjačih konkurencija.

00:44 Moravac uz Vuka Đokića Izvor: Marko Karović

Danas Vuk pohađa osnovnu školu, ali paralelno i srednju muzičku školu "Kornelije Stanković", gde je upisan ranije zbog izuzetnog dara, u klasi profesora Bobana Bjelice, a njegov svakodnevni život ispunjen je obavezama i disciplinom.

00:52 Vuk Đokić Izvor: Kurir

Ipak, Vuk već gleda ka novim izazovima.

Njegov sledeći cilj je da svoju zemlju predstavi na najbolji način na međunarodnim takmičenjima koja ga očekuju u narednim mesecima.

Podsetimo, roboti su stigli danas u Srbiju, tačnije u Kineski kulturni centar u Zemunu, a imali smo priliku da ih upoznamo prilikom posete predsednika Aleksandra Vučića NR Kini.

00:10 Roboti koji su danas stigli u Beograd iz Kine zaigrali Moravac Izvor: Kurir

Ove robote pratiće zvuk harmonike, što će dodatno upriličiti već nesvakidašnju atmosferu na veličanstvenom skupu koji predstoji.

- Kada sam video robote kako igraju naše kolo Moravac, shvatio sam da tehnologija više nije samo stvar nauke i mašina, već i razumevanja tradicije i duha jednog naroda. Priznajem, igraju bolje od mene, što i nije neki podvig, ali prvi put sam uspeo da pronađem nekoga ko može da mi parira u istrajnosti na poslu. Ne traže pauzu, ne žale se na radno vreme i ne pitaju za slobodan vikend - rekao je je ranije predsednik Vučić.

Najveća srpska zastava

Na skupu u subotu 27.06. biće razvijena i najveća srpska zastava. Kako saznajemo, zastava će imati više od 800 kilograma, biće široka 10 metara, i duga preko 500 metara.

Posetioci će imati priliku da vide robote, inovativne prezentacije, interaktivne tehnološke zone, savremena dostignuća iz oblasti nauke i tehnologije.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je danas video poruku na zvaničnom Instagram nalogu, i tom prilikom je pokazao kako će izgledati glasački listić kojim će građani na velikom skupu 27. juna birati prioritete razvoja naše zemlje.

- Ja sam ovde dobio sada nešto što je veoma važno. Glasački listić, nije pravi glasački listić za izbore, ali je mnogo važan glasački listić. 27. svi ljudi koji dođu na skup imaće priliku da dobiju ovakav papir, gde će biti 15 važnih tema, od kojih svako ima pravo da po pet zaokruži. I da kaže da su mu to najvažnije stvari koje bi želeo od države.

Foto: Instagram/buducnosrbijeav

- Od veće brige o ljudima, očuvanja mira i stabilnosti, borbe za očuvanje Kosova i Metohije, poboljšanje usluga u zdravstvu, boljeg obrazovanja, do rasta penzija, smanjenja cena lekova, energetske sigurnosti, većih ulaganja u kulturu, ekologiju i tako dalje - rekao je on.