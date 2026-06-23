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Kako nezvanično saznajemo, u sklopu opsežne akcije rasvetljavanja svih okolnosti pod kojima je planirana, organizovana, realizovana i posle spinovana simulovana upotreba "zvučnog topa" na protestu 15. marta 2025. godine, Više javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu da procesuira odgovorna lica za krivična dela iz njegove nadležnosti, posebno ona koja se odnose na širenje lažnih vesti i izazivanje panike kod građana.

Dobro obavešteni izvor otkriva da je postupajući po nalogu VJT u Bepgradu, Treće OJT u Beogradu dalo nalog policiji da na informativni razgovor pozove advokata Aleksandra Olenika, iz pravnog tima Lige socijaldemokrata Vojvodine (LSV).

Izvor takođe otkriva da je Oleniku uručen poziv da se sutra javi policiji.

Podsetimo, Olenik je kako se sumnja, jedan od onih koji su bez dokaza u medijima davali lažne izjave da je država upotrebila zvučni top na protestu 15. marta 2025. godine prema građanima i studentima, tvrdeći da isti osećaju posledice upotrebe tog sredstva itd..

Prema nezvaničnim informacijama on bi mogao da orgovara za krivično delo izazivanje panike i nereda, a za to delo je nadležno osnovno tužilaštvo.

Podsetimo svi državni organi su izričito negirali upotrebu zvučnog topa ili bilo kakvog drugog sličnog sredstva.

Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je prošle sedmice da je došlo je do dokaza kako je čitava ta akcija sprovedena planski i organizovano kako bi bila iskorišćena za napad na državu i njene organe uz ulično similovanje upotrebe zvučnog topa i medijske spinove u kojima je pored ostalih učestvovao upravo Radić.