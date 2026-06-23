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Veliki narodni skup "Srbija, jedna porodica" biće održan u subotu, 27. juna, ispred Narodne skupštine u Beogradu, gde će, prema najavama, građanima biti predstavljeni planovi razvoja Srbije za naredni period, ali i omogućeno da se izjasne o prioritetima koje smatraju najvažnijim za budućnost države.

O značaju ovog događaja, ulozi građana u kreiranju razvojnih prioriteta i političkom kontekstu u kojem se skup održava govorili su u emisiji "Usijanje" na Kurir televiziji istoričar prof. Predrag Marković, naučni saradnik Instituta za evropske studije dr Rajko Petrović i predsednik Centra za razvoj međunarodne saradnje Stevica Deđanski.

Prof. Predrag Marković ocenio je da predsednik Srbije već duže vreme pokreće inicijative kojima želi da unapredi komunikaciju između građana i državne administracije.

- Predsednik je pokrenuo nekoliko inicijativa. Ima i ovu inicijativu "Ko si bre ti", gde građani preko sajta mogu da ukažu na probleme sa lokalnim funkcionerima. I ranije je zagovarao ideju bržeg odgovora administracije na potrebe građana. Zato smatram da nije loše iskoristiti prisustvo velikog broja ljudi kako bi se izjasnili o tome šta smatraju prioritetima - rekao je Marković.

Govoreći o najavljenoj anketi među građanima, ocenio je da bi broj ponuđenih pitanja mogao biti izazov.

- Ljudi koji prave ankete uglavnom izbegavaju prevelik broj pitanja, jer građani izgube koncentraciju već posle nekoliko odgovora. Možda bi bilo bolje da se teme grupišu u šire celine kako bi građanima bilo lakše da se izjasne - naveo je on.

Predrag Marković Foto: Kurir Televizija

Skup 27. juna će predstavljati temelj nove političke platforme

Dr Rajko Petrović smatra da se Srbija nalazi u važnom političkom trenutku i da skup predstavlja pokušaj dodatnog okupljanja biračkog tela oko zajedničke platforme.

- Vladajuća većina pokušava da dodatno animira svoje simpatizere, ali i građane koji do sada nisu izlazili na izbore. Nije jednostavno održavati visok nivo podrške toliko godina, a čini mi se da će skup 27. juna predstavljati temelj nove političke platforme oko koje će se okupiti postojeći koalicioni partneri, ali i deo građana koji do sada nisu bili politički aktivni - rekao je Petrović.

On očekuje da će na narednim izborima izlaznost biti veća nego ranije.

- Mislim da će odziv građana biti veći. Ipak, prema onome što smo do sada mogli da vidimo, ne očekujem značajnije promene u odnosu snaga između vlasti i opozicije. Najveće promene, po mom mišljenju, mogle bi da se dogode unutar opozicionog bloka, jer će studentska lista preuzeti deo njihovih birača - ocenio je Petrović.

Rajko Petrović Foto: Kurir Televizija

Važno je čuti mišljenje građana

Stevica Deđanski smatra da je cilj predstojećeg skupa predstavljanje nove razvojne vizije Srbije, ali i neposrednija komunikacija sa građanima.

- Vladajuća većina i predsednik Aleksandar Vučić osećaju da je došao trenutak za novi iskorak. Putevi, bolnice i velika infrastrukturna ulaganja postali su nešto na šta su se građani navikli. Zato sada treba ponuditi novu viziju razvoja države i pitati građane šta smatraju najvažnijim za naredni period - rekao je Deđanski.

Prema njegovim rečima, upravo zbog toga je važno da građani imaju priliku da iskažu svoje prioritete.

- Dobro je da se ljudi pitaju šta smatraju najvažnijim. To znači približavanje običnom čoveku i pokušaj da se čuje šta građani očekuju od države u narednim godinama - rekao je Deđanski.

Stevica Deđanski Foto: Kurir Televizija

On je istakao da političke partije, osim kritike, moraju da ponude i konkretna rešenja.

- Svaka politička opcija koja želi poverenje građana mora da ponudi program, viziju i ljude koji će taj program sprovesti. To je suština političke borbe. Građani žele da znaju ne samo šta neko kritikuje, već i kakav plan nudi za budućnost - naveo je Deđanski.

Govoreći o zdravstvenom sistemu, Deđanski je rekao da iz ličnog iskustva nosi pozitivne utiske o radu zdravstvenih radnika.

- Imao sam lična iskustva tokom lečenja i mogu da kažem da sam bio veoma zadovoljan odnosom lekara i medicinskih sestara. Naravno, uvek postoji prostor da se sistem dodatno unapredi, ali je važno da se čuje i mišljenje građana o tome šta još može da bude bolje - zaključio je Deđanski.