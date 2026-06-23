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- Mi smo jedna porodica. Najvažnije je kako idemo u budućnost, a u budućnost moramo da idemo svi zajedno, ujedinjeni, a ne podeljeni kako su neki želeli da nas podele, da nam podele porodice, da nam podele društvo, da nam podele državu na kraju. To je ono protiv čega se borimo i to je ono što moramo da pobedimo - poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić 4 dana pre skupa koji će biti održan 27. juna u Beogradu.

Pripreme za ovaj veličanstveni događaj, tokom kojeg će biti predstavljeni do sada neviđeni sadržaji uveliko su u toku, o čemu svedoči i snimak koji se pojavio u javnosti.

O tome koliki je značaj jedinstva govori i slika poslata ispred Skupštine Srbije, gde su na platou građani telima ispisali moćnu poruku "Srbija, jedna porodica". 

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Srbija jedna prodica Izvor: Ustupljen video

Na jedinstvo uprkos razlikama ranije je pozvao i predsednik Vučić.

On je rekao da kod učesnika skupa 27. juna ispred Skupštine Srbije ne želi da vidi bes, već ujedinjenje i borbu za Srbiju.

- Ne želim da kod naših ljudi vidim bes. Ja razumem ljutnju. Ljutnja je nešto drugo. Ja molim naše ljude da ne pokazuju bes i da ne vraćamo onima za koje bi neko možda rekao da su zaslužili, jer ja mislim da niko nije zaslužio. I nama je potrebno da se ujedinjujemo, budemo zajedno i da se borimo za svoju Srbiju. I pobedićemo ih argumentima - poručio je jasno predsednik Vučić.

Vučić je istakao i da će 27. juna na skupu biti mnogo veći broj ljudi od onog koji su očekivali.
- Samo molim sve ljude da se, ko god, šta god, da misli o svima njima, da se nikada ne koristimo njihovim metodima, da nikada ni na koji način ne primenjujemo nasilje - kazao je Vučić. Dodao je da Srbija mora da bude sigurna i bezbedna zemlja za sve ljude, bez obzira na njihova politička i religijska opredeljenja.

- Srbija mora da bude zemlja slobodnih ljudi u kojoj svako može slobodno da iskazuje svoje stavove i svoje mišljenje - poručio je Vučić.

Na skupu u subotu 27.06. biće razvijena i najveća srpska zastava. Kako saznajemo,zastava će imati više od 800 kilograma, biće široka 10 metara, i duga preko 500 metara.

Roboti koji su danas stigli u Beograd iz Kine biće programirani da na skupu 27. juna zaigraju tradicionalno kolo Moravac uz muziku mladog i talentovanog harmonikaša Vuka Đokića sa Palilule.

Posetioci će imati priliku da vide i inovativne prezentacije, interaktivne tehnološke zone, savremena dostignuća iz oblasti nauke i tehnologije.

Posebna pažnja biće posvećena najmlađima, za koje su pripremljene predstave, edukativne radionice i brojni zabavni sadržaji.

Predsednik Srbijeobjavio je danas video poruku na zvaničnom Instagram nalogu, i tom prilikom je pokazao kako će izgledati glasački listićkojim će građani na velikom skupu 27. juna birati prioritete razvoja naše zemlje.

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