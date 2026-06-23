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Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Milenko Jovanov demonstrirao je danas koliko je poslanička jedinica u sali Skupštine Srbije "senzitivna" i odbacio tvrdnje poslanika Novog lica Srbije Miloša Parandilovića da je, kako je Parandilović naveo, "dovoljno samo da karticu spustite na sto blizu tog aparata ili da se prinese aparatu i ona se odmah učita".

- Budući da je poslanik Parandilović rekao da je moguće da kartica bude očitana i da se poslanička jedinica pokrene samim stavljanjem kartice na sto, imate prilike sada da se uverite da to nije tačno. Evo, gde god da stavim karticu, oko poslaničke jedinice, na poslaničku jedinicu, kao što vidite ništa se ne dešava, ne pokreće se, niti može da se pokrene", rekao je Jovanov.

Naveo je da jedini način da se pokrene poslanička jedinica jeste da se ubaci kartica u sistem, a na pitanje da li to znači da je neko umesto Parandilovića ubacio karticu u sistem, jer on nije bio 17. juna u sali, kazao je da jeste.

- To znači da je neko u njegovo ime ubacio karticu u sistem, da je kartica očitana, da je izvadio karticu iz sistema i da je to to - istakao je Jovanov.

Podsetio je da je takvih zloupotreba bilo i ranije u parlamentu.

- Nažalost nije prvi put, ovo je već tradicija, nažalost, imali smo aferu Solun, u kojoj je učestvovao i sadašnji poslanik Borislav Novaković, imali smo aferu Bodrum, kada je zloupotrebljena kartica poslanice tadašnje Nede Arnerić. Ovo je sada treća afera tog tipa zloupotrebe poslaničkih kartica, ja se nadam da se to više neće dešavati. Imali smo jednu situaciju u prošlom sazivu kada je jedna poslanica iz Srpske stranke Zavetnici na takav način postupila, ali je ona momentalno podnela ostavku kada je bilo primećeno šta se desilo - naveo je Jovanov.

Odgovarajući na pitanje da li očekuje da poslanici Miloš Parandilović i Dragan Ninković podnesu ostavke, Jovanov je kazao da ne očekuje.

- Danas smo imali konferenciju za novinare gde je čitava poslanička grupa stala iza Parandilovića i podržala to što je uradio. Tako da stvar je jasna, oni stoje iza toga i to je to - rekao je Jovanov.

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izrekla je danas meru udaljenja sa sednice poslanicima Novog lica Srbije Milošu Parandiloviću i Draganu Ninkoviću u narednih 20 dana navodeći da su učinili najgrublji prekršaj Poslovnika sa ciljem da se naplate putni troškovi za Parandilovića, iako nije prisustvovao sednici 17. juna.

Ona je rekla da je nesumnjivo utvrđeno da Parandilović tog dana nije bio prisutan u Domu Narodne skupštine niti na sednici te da činjenica da je njegova identifikaciona kartica korišćena tokom sednice ukazuje na grubo kršenje Poslovnika.

Parandilović je potom na konferenciji za medije u Skupštini to ocenio kao pokušaj njegovog ućutkivanja, ali nije govorio o tome kako se njegova kartica našla u sistemu.

Kako su mediji preneli, Parandilović je pre nekoliko dana kazao da je njegovu karticu poneo Ninković jer mu je on to rekao verujući da će stići na sednicu skupštine, ali da nije stigao da dođe.

Na pitanje kako se njegova kartica našla u sistemu kazao je da "otkako su ugradili ove supersenzitivne poslaničke jedinice, dovoljno je samo da karticu spustite na sto blizu tog aparata ili da je bukvalno prineseš aparatu i ona se odmah učita".