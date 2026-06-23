Politika
"BORIĆU SE ZA SRBIJU DOK SAM ŽIV" Vučić istakao odlučnost da se bori za zemlju i narod: Dokle god imam mandat na bilo kojoj funkciji ja ću nastaviti to da radim
Slušaj vest
"Ja želim da pričam o građanima Srbije. Ja sam njihov predsednik, izabran sam za to. Moj je posao da trpim, moj je posao da se borim za ovu zemlju", poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić putem svog Instagram naloga.
- Moj je posao da radim za Srbiju, i dokle god imam mandat od naroda na bilo kojoj funkciji, za bilo koje mesto, ja ću to nastaviti da radim.
Kako je istakao za Srbiju će se boriti dok je živ.
16 · Reaguj
12