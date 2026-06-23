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Više javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je Službi za borbu protiv terorizma UKP-a da prikupi informacije o dokumentaciji plenuma više fakulteta u kojoj se pominju planovi za simulaciju upotrebe zvučnog topa na protestu 15. marta 2025. godine.

Takođe je naloženo da se obave razgovori sa osobama koje su javno tvrdile da je "zvučni top" korišćen na protestu, kako bi objasnile odakle su dobile ta saznanja i na čemu su zasnivale te tvrdnje.

Jedna od tih osoba bio je i Aleksandar Radić, a juče je obavljen preteres njegovog stana i kancelarije.

- Petnestog marta sam razgovarao sa ljudima iz Ćacilenda... Nosili su kišobran sa oznakom "faradej". Zašto su imali materijal koji pruža zaštitu od dejstva zvučnih talasa? - pita vojni analitičar Aleksandar Radić, obrazlažući kako je došao do zaključka da je na protestu upotrebljen tzv. zvučni top.

Miroslav Bjegović Foto: Kurir Televizija

Bjegović: Apsurdna laž!

Stručnjak za bezbednost Miroslav Bjegović opovrgao je za Alo! ovakve njegove tvrdnje, naglasivši da se radi o apsurdnoj laži, te da su u pitanju ili zluradi komentari ili potpuna nekompetentnost.

- Na osnovu saopštenja VJT o slučaju afere "zvučni top", a na osnovu pribavljenih podataka i dokumenata koja su oduzeta na Filozofskom fakultetu, a koja su vezana za plenumaše, prvenstveno za krovnu radnu grupu za bezbednost, gde je saopšteno da je planirana aktivnost zvučnog topa, krajem januara, naloženo je da se obavi službeni razgovor sa svim licima, koja su u javnosti govorila da je država koristila zvučni top protiv građana koji su protestovali. To je uobičajena aktivnost - kaže Bjegović za Alo.

Stručnjak kaže da odgovornost moraju da snose oni koji napadaju sistem nacionalne bezbednosti Republike Srbije.

- Imamo odgovore pojedinaca koji su na taj način nastupala u javnosti i ponovo napadaju sistem nacionalne bezbednosti Republike Srbije, govoreći da se ovde radi o nekom pritisku, i ponovo izjavljujući da je zvučni top korišćen. Za to mora da postoji odgovornost. Tvrdnje da su u parku prekoputa Skupštine, korišćeni kišobrani "faradej" za odbranu od zvučnog topa, su apsurdne laži. Takva slična vrsta kišobrana postoji za zaštitu od elektromagnetnih talasa, a ne za odbranu od usmerene visoke frekvencije, kišobran ove vrste ne bi mogao da pruži bilo kakvu zaštitu - objasnio je Bjegović i dodao: