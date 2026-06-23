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Povodom netačnih navoda branioca osumnjičenog A.R. koji su tendeciozno objavljeni u pojedinim medijima u cilju nastavka targetiranja Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, ovo tužilaštvo ukazuje da je u predistražnom postupku koji se vodi zbog postojanja osnova sumnje na izvršenje krivičnog dela Pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja ili nekog drugog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, Vojna policija u posed dokaznog materijala došla na osnovu naredbe sudije za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu u skladu sa članom 152 stav 2 Zakonika o krivičnom postupku (ZKP).

Reč je o pretresanju uređaja za automatsku obradu podataka i opreme na kojoj se čuvaju ili se mogu čuvati elektronski zapisi.

Nakon ove radnje biće izvršeno veštačenje radi izdvajanja i analize sadržaja oduzetih predmeta.

Napominjemo da Vojna policija ima sertifikovanu laboratoriju za ovu vrstu veštačenja.

Radnje analize sadržaja i ocene dokaza su, u skladu sa ZKP, u nadleznosti tužilaštva i izuzev izdvajanja i dostavljanja sadržaja, Vojna policija ne preduzima druge radnje u okviru postupka.

Što se tiče okolnosti pozivanja i prisustva advokata i A.R, isti su uredno telefonski obavešteni o terminu radnje pretresanja, te su odgovorili da istoj neće prisustvovati o čemu je VJT u Beogradu blagovremeno obavešteno od strane Vojne policije.