Slušaj vest

U Skupštini Srbije danas se nastavlja vanredno zasedanje, a poslanici će raspravljati po amandmanima na Predlog zakona o presađivanju ljudskih organa.

Tokom prethodnog dana zasedanja završena je objedinjena načelna rasprava o 32 tačke dnevnog reda, kao i rasprava po 37 amandmana na set pravosudnih zakona. Takođe je okončana i rasprava u pojedinostima o Zakonu o ljudskim ćelijama i tkivima.

Na dnevnom redu su i Predlog zakona o izmeni Zakona o sudijama, izmene i dopune Zakona o javnom tužilaštvu, kao i izmene Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala. Poslanici razmatraju i izmene Zakona o Visokom savetu tužilaštva, kao i izmene Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava.

Ministar pravde Nenad Vujić tokom rasprave je više puta istakao da su predložene izmene rezultat dijaloga sa Venecijanskom komisijom, koja je, kako je naveo, dala pozitivno mišljenje. Odbacio je navode opozicije da postoje dve verzije zakona – jedna za Venecijansku komisiju i druga za poslanike.

Vujić je takođe naveo da su netačne tvrdnje opozicije da prelazne i završne odredbe zakonskih izmena stavljaju van snage preporuke Venecijanske komisije ili ugrožavaju reformske rezultate Srbije u oblasti pravosuđa. Dodao je i da je komisija već konstatovala da je Srbija u potpunosti ispunila određene preporuke, kao i da je u mišljenju o januarskim izmenama ocenila da one predstavljaju korak napred ka većoj efikasnosti pravosuđa.

Tokom rasprave o transplantaciji organa, poslanici vlasti i opozicije saglasili su se da je reč o važnom humanom pitanju i da je cilj povećanje broja transplantacija i donora. Ipak, izneli su različite stavove o predloženim zakonskim rešenjima.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar ocenio je tokom rasprave da kritike opozicije na zakon o presađivanju ljudskih organa otežavaju položaj pacijenata koji čekaju transplantaciju. Naveo je i da su određena rešenja u zakonu predložena upravo na inicijativu ljudi kojima je transplantacija neophodna.

Na dnevnom redu su i predlozi koji se odnose na podršku mladima pri kupovini prve stambene nepokretnosti, kao i više infrastrukturnih projekata i međunarodnih sporazuma. Nakon završetka rasprave o svim tačkama dnevnog reda, poslanici će se izjašnjavati u danu za glasanje.

Vanredno zasedanje Skupštine Srbije počelo je 17. juna.