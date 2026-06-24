Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se uoči veličanstvenog narodnog okupljanja ispred skupštine i poručio građanima zašto je ovaj skup toliko važan.
SRBIJA, JEDNA PORODICA
"KAD SMO ZAJEDNO - MOŽEMO VIŠE" Vučić se oglasio tri dana pred veliki skup u Beogradu: Svi smo jedna porodica! (FOTO)
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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom Instagram profilu i podsetio građane da je do veličanstvenog skupa u Beogradu ostalo još samo tri dana.
- Kada smo zajedno - možemo više! Zajedno gradimo budućnost Srbije! Svi smo jedna porodica! - poručio je predsednik.
Vučić je ranije istakao da će svi koji dođu na skup dobiti listić sa 15 ključnih tema kako bi sami izabrali prioritete države, a najavio je i pokretanje specijalnog portala za prijavu bahatih funkcionera.
- Vidimo se 27. juna, u 18 časova, u Beogradu. Srbija pobeđuje! - dodao je Vučić u novoj objavi.
Veliki skup "Srbija, jedna porodica" ispred Narodne skupštine biće prilika da građani direktno kroje budućnost zemlje.
Kurir.rs
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