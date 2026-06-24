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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom Instagram profilu i podsetio građane da je do veličanstvenog skupa u Beogradu ostalo još samo tri dana.

- Kada smo zajedno - možemo više! Zajedno gradimo budućnost Srbije! Svi smo jedna porodica! - poručio je predsednik.

Vučić je ranije istakao da će svi koji dođu na skup dobiti listić sa 15 ključnih tema kako bi sami izabrali prioritete države, a najavio je i pokretanje specijalnog portala za prijavu bahatih funkcionera.

- Vidimo se 27. juna, u 18 časova, u Beogradu. Srbija pobeđuje! - dodao je Vučić u novoj objavi.

Veliki skup "Srbija, jedna porodica" ispred Narodne skupštine biće prilika da građani direktno kroje budućnost zemlje.