Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom Instagram profilu i podsetio građane da je do veličanstvenog skupa u Beogradu ostalo još samo tri dana.

- Kada smo zajedno - možemo više! Zajedno gradimo budućnost Srbije! Svi smo jedna porodica! - poručio je predsednik.

Vučić je ranije istakao da će svi koji dođu na skup dobiti listić sa 15 ključnih tema kako bi sami izabrali prioritete države, a najavio je i pokretanje specijalnog portala za prijavu bahatih funkcionera.

- Vidimo se 27. juna, u 18 časova, u Beogradu. Srbija pobeđuje! - dodao je Vučić u novoj objavi.

Veliki skup "Srbija, jedna porodica" ispred Narodne skupštine biće prilika da građani direktno kroje budućnost zemlje.

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaCRVENO, PLAVO I BELO U REKORDNIM DIMENZIJAMA! Impozantni podaci o najvećoj srpskoj zastavi koju ćemo videti 27. juna: Ispod nje će stati cela Srbija
zastava.jpg
PolitikaSUBOTA 27. JUN, DAN ZA ISTORIJU - MIR, JEDINSTVO, VOLJA NARODA I BORBA PROTIV PODELA "U budućnost moramo ići svi zajedno, ujedinjeni, a ne podeljeni"
Aleksandar Vučić
PolitikaSPEKTAKULARAN PRIZOR ISPRED SKUPŠTINE SRBIJE! Građani poslali moćnu poruku - pogledajte kadrove iz drona (FOTO/VIDEO)
2026-06-23 19_25_30-Settings.png
PolitikaVUK (13) SVIRA, ROBOTI IGRAJU Mašine će na skupu zaigrati Moravac uz muziku najtalentovanijeg mladog harmonikaša: Pogledajte SNIMAK KOJI JE ODUŠEVIO SVE
WhatsApp Image 2026-06-23 at 16.36.56 (1).jpeg