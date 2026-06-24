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Uoči skupa "Srbija, jedna porodica", koji će biti održan u subotu 27. juna na platou ispred Narodne skupštine, predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Srbije za regionalna pitanja Miloš Vučević izneo je očekivanja u vezi sa tim događajem i mogućim političkim porukama.

On je istakao da će skup suštinski predstavljati najavu političkih stavova i vrednosti za koje se SNS zalaže, a koje se tiču razvoja Srbije, kao i da je moguće da će predsednik Srbije Aleksandar Vučić objaviti naziv liste sa kojom bi naprednjaci izašli na predstojeće izbore.

- To će suštinski predstavljati i najavu svega onoga u šta mi verujemo i za šta se politički zalažemo i borimo, a tiče se razvoja Srbije. Moguće je da će predsednik Vučić na skupu izneti naziv liste s kojom bismo išli na izbore, odnosno nešto više govoriti o izborima- naveo je Vučević.

Vučević je dodao i da bi, kako je rekao, kao građanin došao na skup bez obzira na funkciju.

- Apsolutno bih došao da budem s onima koji su sačuvali državu, sa patriotama, ljudima koji nisu bili za to da se izbace deca iz škole. I uvek bih bio sa ljudima koji neće izdati KiM, koji ne mrze SPC. To je moje osećanje kao patriote. Iskoristiću i priliku da se provozam motorom - poručio je Vučević.