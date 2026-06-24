Slušaj vest

Advokat Aleksandar Olenik stigao je u zgradu UKP-a na Novom Beogradu vidno uplašen i uznemiren, gde upravo sada pripadnici policije sa njim obavljaju informativni razgovor jer je nakon protesta 15. marta 2025. godine u javnosti širio laži i dizao paniku o upotrebi "zvučnog topa" od strane državnih organa.

- Olenik, iako je pozvan na informativni razgovor, nije sam došao u UKP-u već je sa sobom poveo i pratnju, starijeg muškarca za kojeg se veruje da mu je advokat! Prethodno je odbio da odgovara na pitanja novinara, vidno nervozan i neljubazan. I dok u medijima i na društvenim mrežama izigrava heroja pred policijom je manji od makovog zrna - otkriva izvor Kurira.

Aleksandar Olenik
Foto: Kurir

On, kako saznajemo, mora da odgovori na niz pitanja kako je i od koga bez bilo kakvih dokaza došao do dezinformacija da je zvučni top upotrebljen i zašto ih je posle širio u javnosti znajući da to nije tačno i da se cela ta afera fabrikuje svesno u cilju napada na državu i izazivanje panike kod građana.

Kako smo već pisali, u sklopu opsežne akcije rasvetljavanja svih okolnosti pod kojima je planirana, organizovana, realizovana i posle spinovana simulovana upotreba "zvučnog topa" na protestu 15. marta 2025. godine, Više javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu da procesuira odgovorna lica za krivična dela iz njegove nadležnosti, posebno ona koja se odnose na širenje lažnih vesti i izazivanje panike kod građana, a među njima i Olenika.

Aleksandar Olenik
Foto: Kurir

Podsetimo, on je jedan od onih za koje se sumnja da su bez ijednog dokaza u medijima davali lažne izjave da je država upotrebila zvučni top na protestu 15. marta 2025. godine prema građanima i studentima, tvrdeći da isti osećaju posledice upotrebe tog sredstva itd.

Prema nezvaničnim informacijama on bi mogao da odgovara za krivično delo izazivanje panike i nereda, a za to delo je nadležno osnovno tužilaštvo.

Podsetimo, svi državni organi su izričito negirali upotrebu zvučnog topa ili bilo kakvog drugog sličnog sredstva.

Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je prošle sedmice da je došlo da dokaza kako je čitava ta akcija sprovedena planski i organizovano kako bi bila iskorišćena za napad na državu i njene organe uz ulično simulovanje upotrebe zvučnog topa i medijske spinove u kojima je pored ostalih učestvovao upravo Radić.

Tužilac Miodrag Marković je najavio procesuiranje četiri grupe lica, među kojima su organizatori i realizatori ulične akcije, te oni koji su pružali medijsku podršku širenjem lažnih izjava i vesti, kao i organizatori naknadnih lekarskih pregleda građana koji su navodno osetili "posledice" zvučnog topa, iako su celog dana 15. marta 2025. godine na ulicama glavnog grada duvali u pištaljke, urlali, skandirali i vrištali.

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaPUKLA BLOKADERSKA TAKTIKA! Raskrinkana afera "zvučni top" srušila im plan da obezbede pritisak na Srbiju iz inostranstva
zvučni top
Politika"FARADEJ KIŠOBRANI ŠTITE OD ZVUČNOG TOPA?" Bjegović žestoko odgovorio na tvrdnje Aleksandra Radića: Apsurdne laži, mora postojati odgovornost!
Screenshot 2026-06-20 154628.png
PolitikaSAZNAJEMO: Oleniku uručen poziv za informativni razgovor zbog izazivanja panike lažima o zvučnom topu
screenshot-2.jpg
PolitikaSAM OTIŠAO NA INFORMATIVNI RAZGOVOR, A NAVEO DA GA "PRIVODE" Još jedna laž blokaderskih medija: Evo kako izveštavaju o Zlatanovićevom odlasku na saslušanje
Screenshot 2026-06-23 163118.png