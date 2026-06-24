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Advokat Aleksandar Olenik stigao je u zgradu UKP-a na Novom Beogradu vidno uplašen i uznemiren, gde upravo sada pripadnici policije sa njim obavljaju informativni razgovor jer je nakon protesta 15. marta 2025. godine u javnosti širio laži i dizao paniku o upotrebi "zvučnog topa" od strane državnih organa.

- Olenik, iako je pozvan na informativni razgovor, nije sam došao u UKP-u već je sa sobom poveo i pratnju, starijeg muškarca za kojeg se veruje da mu je advokat! Prethodno je odbio da odgovara na pitanja novinara, vidno nervozan i neljubazan. I dok u medijima i na društvenim mrežama izigrava heroja pred policijom je manji od makovog zrna - otkriva izvor Kurira.

Foto: Kurir

On, kako saznajemo, mora da odgovori na niz pitanja kako je i od koga bez bilo kakvih dokaza došao do dezinformacija da je zvučni top upotrebljen i zašto ih je posle širio u javnosti znajući da to nije tačno i da se cela ta afera fabrikuje svesno u cilju napada na državu i izazivanje panike kod građana.

Kako smo već pisali, u sklopu opsežne akcije rasvetljavanja svih okolnosti pod kojima je planirana, organizovana, realizovana i posle spinovana simulovana upotreba "zvučnog topa" na protestu 15. marta 2025. godine, Više javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu da procesuira odgovorna lica za krivična dela iz njegove nadležnosti, posebno ona koja se odnose na širenje lažnih vesti i izazivanje panike kod građana, a među njima i Olenika.

Foto: Kurir

Podsetimo, on je jedan od onih za koje se sumnja da su bez ijednog dokaza u medijima davali lažne izjave da je država upotrebila zvučni top na protestu 15. marta 2025. godine prema građanima i studentima, tvrdeći da isti osećaju posledice upotrebe tog sredstva itd.

Prema nezvaničnim informacijama on bi mogao da odgovara za krivično delo izazivanje panike i nereda, a za to delo je nadležno osnovno tužilaštvo.

Podsetimo, svi državni organi su izričito negirali upotrebu zvučnog topa ili bilo kakvog drugog sličnog sredstva.

Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je prošle sedmice da je došlo da dokaza kako je čitava ta akcija sprovedena planski i organizovano kako bi bila iskorišćena za napad na državu i njene organe uz ulično simulovanje upotrebe zvučnog topa i medijske spinove u kojima je pored ostalih učestvovao upravo Radić.

Tužilac Miodrag Marković je najavio procesuiranje četiri grupe lica, među kojima su organizatori i realizatori ulične akcije, te oni koji su pružali medijsku podršku širenjem lažnih izjava i vesti, kao i organizatori naknadnih lekarskih pregleda građana koji su navodno osetili "posledice" zvučnog topa, iako su celog dana 15. marta 2025. godine na ulicama glavnog grada duvali u pištaljke, urlali, skandirali i vrištali.