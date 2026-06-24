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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će na skupu koji je zakazan za subotu 27. juna ispred Narodne skupštine predstaviti plan i program za budućnost zemlje, kao i naziv izborne liste SNS-a, uz najavu da će saopštiti i odluku o mogućoj kandidaturi za premijera.

Na događaju je predstavljena i novina u vidu glasačkog listića na kome će građani moći da zaokruže po pet od 15 državnih prioriteta i time, kako je navedeno, direktno utiču na buduće odluke institucija. Vučić je pozvao građane da se okupe pod zastavom Srbije i istakao da skup treba da protekne bez mržnje, revanšizma i loših poruka.

U emisiji "Redakcija" su o političkim porukama, ulozi emocija u društvu i mogućim efektima ovakvog načina političkog organizovanja govorili politički filozof Dragoljub Kojčić i predsednik Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Narodne skupštine Milovan Drecun za Kurir televiziju.

Foto: Petar Aleksić, Bada1/Shutterstock, Shutterstock

Građani kao direktni učesnici političkog odlučivanja

Učešće građana u određivanju državnih prioriteta predstavlja novi model političkog odlučivanja koji, prema oceni sagovornika, jača direktnu vezu između naroda i institucija i vraća ideju sabornosti u savremeni politički sistem.

Politički filozof Dragoljub Kojčić ocenio je da se radi o obliku savremene demokratije u kojoj se građani stavljaju u centar odlučivanja i u kojoj se, kako je naveo, prevazilaze klasični partijski modeli.

- Biće stavljen čovek, a ne neki ideološki robot, neko ko je izmanipulisan, ko samo gleda kako mu je partija rekla. Ovo pokazuje da je ovo jedan vrhunski demokratski izbor. Čak i u razvijenim demokratijama ne postoji stvarna unutrašnja demokratija, već se odluke donose na vrhu i svi ih slede. Zbog toga je, između ostalog, kompromitovana zapadna demokratija. Ovo je, između ostalog, jedna vrsta sabornosti, jer su i u srednjem veku postojali oblici zajedničkog odlučivanja, kao i u drugim društvima gde su građani zajedno donosili odluke - naveo je Kojčić.

Dragoljub Kojčić, politički filozof Foto: Kurir Televizija

Oštre razmene o zloupotrebama vlasti i "pravoj demokratiji"

Predsednik Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Narodne skupštine Milovan Drecun istakao je da su, prema njegovim rečima, postojali primeri pritisaka na novinare i pokušaja političkog uticaja na rad medija.

- Ja sam imao u sećanju jedan događaj kada je jedan čovek rekao: "Znate li vi ko sam ja, ja sam član glavnog odbora Demokratske stranke". To je bila njihova demokratija. Mi se borimo protiv toga, i to je razlika između nas i njih. Naravno da u svakoj vlasti ima negativnosti, ali pitanje je da li ste spremni da se borite protiv toga. Kod nas se protiv zloupotreba i korupcije vodi borba, i mnogi su zbog toga završili u zatvoru - naveo je Drecun.

On je dodao da postoje i, kako je ocenio, pritisci i pretnje upućene predstavnicima vlasti i njihovim porodicama, ističući da se politička klima u javnosti dodatno zaoštrava kroz međusobne optužbe i sukobe.

Milovan Drecun, predsednik Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Narodne skupštine Foto: Kurir Televizija

02:24 "PATRIOTIZAM JE OSNOVA PRAVE POLITIKE!" Dragoljub Kojčić: Bez emocije prema narodu nema uspešnog vođenja države Izvor: Kurir televizija

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