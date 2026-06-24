VUČIĆ IZAŠAO PRED DEMONSTRANTE ISPRED PREDSEDNIŠTVA: Predsednik primio zahteve okupljenih, pa im poručio: Razgovorom možemo da rešavamo probleme (VIDEO)
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izašao je danas pred demonstrante koji su došli ispred predsedništva Srbije i razgovarao sa njima.
- Deo radnika GSP-a me je dočekao zvižducima, a ja sam bio srećan što sam, ipak, mogao da razgovaram sa njima. Primio sam njihove zahteve i zajedno sa nadležnima iz grada pripremićemo odgovor u roku od sedam dana. I ovom prilikom se pokazalo da razgovorom, dijalogom... možemo da rešavamo probleme - napisao je predsednik Vučić u opisu videa koji je podelio na svom Fejsbuk nalogu.
- Vi polazite od toga da sam ja upoznat i da znam o čemu je reč. Čuo sam da ste ovde, došao sam da čujem šta je to što imate i šta želite da učinimo, ali prvo moram da čujem o čemu je reč - poručio im je predsednik.
Radnik GSP-a objasnio je predsedniku sa kakvim se problemima suočava Gradsko saobraćajno preduzeće po pitanju trolejbusa i broja vozila i linija u okviru ovog preduzeća, nakon čega ih je predsednik pitao da li su tu i zbog plata ili samo zbog ovog problema, na šta su okupljeni radnici rekli da su tu samo zbog ovog problema.
- Vi morate da znate da mi moramo da držimo ravnopravnim državnu i privatnu svojinu, ali sam uvek saglasan, kao državni čovek, da gledam kako da se zadrži ono što jeste državno - poručio je predsednik na temu prepuštanja pojedinih linija gradskog prevoza privatnom preduzetniku.
Blokaderska novinarka upala je u razgovor između predsednika Vučića i okupljenih radnika GSP-a. Žalila se jer navodno nije mogla da čuje pitanje koje je jedan od radnika postavio predsedniku, na šta joj je on odmah odgovorio:
- Molim vas, nije ovo konferencija za novinare. Razgovaram ja, pa ne čujete ni mene. Ja s njim razgovaram, šta je mene briga da li me vi čujete ili ne čujete. Niti sam došao na konferenciju za novinare niti bilo šta drugo. Ja razgovaram s njima, poštujem vas, ne branim vam da radite, pustite me samo da završim razgovor s ljudima - odgovorio je predsednik blokaderskoj novinarki, koja je još jednom pokušala da upadne predsedniku u reč dok joj je ovo govorio.
- Ja samo mislim da je ono što je važno, naravno, da moram da razgovaram sa ljudima iz grada. Moramo da smanjimo ukupne troškove koje imamo za gradski prevoz. Ja mislim da su ti troškovi ogromni. Pružili smo građanima nešto što nikada nije bilo, da imaju besplatan prevoz, ali je to ogroman problem za nas, na kraju krajeva, i za vas i za nas. Ja nemam problem ni kada zviždite ni bilo šta drugo, meni je važno da hoćete da razgovarate. Dajte mi sedam dana, ne duže, da ovo pogledam i imaćete moj odgovor. Možete da pošaljete delegaciju od dva-tri čoveka i ja ću vas primiti. Biću nešto zauzet narednih dana, ali, Suzana, upišite mi u sredu ili četvrtak ujutru da ih primim i tada ćete dobiti moj odgovor. Ne mogu da obećam ništa, ali gledaću da pomognem - poručio je predsednik Vučić okupljenima.
Kurir.rs