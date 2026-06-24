Blokaderska novinarka upala je u razgovor između predsednika Vučića i okupljenih radnika GSP-a. Žalila se jer navodno nije mogla da čuje pitanje koje je jedan od radnika postavio predsedniku, na šta joj je on odmah odgovorio:

- Molim vas, nije ovo konferencija za novinare. Razgovaram ja, pa ne čujete ni mene. Ja s njim razgovaram, šta je mene briga da li me vi čujete ili ne čujete. Niti sam došao na konferenciju za novinare niti bilo šta drugo. Ja razgovaram s njima, poštujem vas, ne branim vam da radite, pustite me samo da završim razgovor s ljudima - odgovorio je predsednik blokaderskoj novinarki, koja je još jednom pokušala da upadne predsedniku u reč dok joj je ovo govorio.