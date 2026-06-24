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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je danas građane da dođu na skup 27. juna na platou ispred Doma Narodne skupštine i naveo da tog dana želi da čuje građane i šta bi oni voleli da promene naglasivši da ne postoji ništa važnije od toga da se zajedno gradi budućnost Srbije.

- Dragi narode, poštovani građani, pozivam vas da 27. juna dođete u centar Beograda. Tog dana želim i svi mi voleli bismo da čujemo vas. Tog dana neće biti reči samo o politici već o ljudima, porodici, zajedništvu - naveo je Vučić u video objavi na Tiktoku.

Dodao je da će na skupu biti i mnogo drugih aktivnosti, od programa za decu, za starije, sportskih terena na kojima će posetioci moći da uživaju, do prikazivanja robota i mnogo važnih stvari za budućnost zemlje.

- Ali više od svega želimo da čujemo vas. Želimo da vidimo šta je to što vi hoćete da promenite, što biste želeli da bude drugačije, šta zajednički možemo da uradimo u budućnosti. Zato vas molim, 27.juna dobrodošli u Beograd, dobrodošli na to što zajedno moramo da uradimo u budućnosti, jer ne postoji ništa važnije od toga da zajedno gradimo budućnost Srbije. Živela Srbija - poručio je Vučić.